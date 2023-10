Séptima valida regional de MTB cerró temporada 2023

Con la séptima válida regional realizada en el Loefling Bike Park, cerró oficialmente la temporada 2023, de ciclismo todo terreno en el estado Bolívar, en la que participaron cerca de 315 atletas inscritos.

Álvaro Darriba, presidente de la Asociación de ciclismo del estado Bolívar, agradeció el apoyo recibido durante esta temporada ,. También expresó su satisfacción por la convocatoria, destacando que el ciclismo no lo detiene nadie y prueba de ello, es que se encuentran fomentando la disciplina con la categoría de menores que en cada edición crece más.

En la categoría femenina las 3 primeras ganadoras de la manga general fueron: Gabriela Bompart en primer lugar, la segunda Ana Paula Ron y tercero fue para Daniellys Rigual.

Por otra parte en la categoría Élite, el ganador absoluto fue Sandro Muñoz, mientras que en la manga de los master A el ganador absoluto fue Kelvin Indriago de Nueva Esparta.

Roy Carreño ganó cerradamente a Kevin Ontiveros en la máster y el club campeón de la Séptima y última valida regional del año fue el club Ultrabikex.

El Loefling Bike Park de Ciudad Guayana, se ubica entre los parques naturales Loefling y Cachamay. La temporada 2023 fue en honor a la destacada atleta guayanesa Angela Camplone quien manifestó sentirse agradecida y comprometida con el fomento de esta disciplina deportiva.

Como dato curioso, la promoción 29 del Colegio Iberoamericano participó con ventas de bebidas y alimentos en su campaña pro fondos para la graduación, lo que abre una ventana de encuentros y compartir para la temporada 2024.