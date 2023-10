Sexta valida regional MTB inauguró circuito Ince Bike Park

Mas de 280 corredores se dieron cita el pasado domingo en el circuito MTB del Ince Bike Park en San Félix, cita deportiva que ofreció una competencia nutrida de espectadores y aficionados al ciclismo todo terreno, quienes acudieron para aupar a sus equipos favoritos.

Álvaro Darriba, presidente de la Comisión Regional del Ciclismo Todo Terreno del estado Bolívar, manifestó que se sentía complacido con que la sexta valida regional se haya realizado en San Félix, en un nuevo circuito que se suma para la familia todo terreno.

“Inauguramos un perímetro que fue diseñado para los amantes del MTB en San Félix quienes no contaban con una pista como esta, en la que hay todos los implementos que se utilizan en el ciclismo como: Los saltos, mesetas, peraltes, dubis o salto doble y drop”.

La cita deportiva comenzó a tempranas horas del domingo, resaltando que este ranking anual 2023, se hace en honor a la destacada atleta guayanesa Ángela Camplone.

Los líderes absolutos de la prueba fueron en la categoría Elite: Sandro Muñoz con Total 01:06:52.037, dejando claro quién manda en su casa; la categoría Master: Roy Carreño con 00:49:37.324 y la categoría femenina: Gabriela Bompart con 00:46:52.962 y Amici Lhara 00:48:58.999, fueron las primeras mujeres en su categoría que cruzaron la meta, mejorando notablemente sus tiempos.

La próxima válida será en noviembre para el cierre de carreras regional del ciclismo de montaña y todo terreno en Bolívar. Las válidas son avaladas por la Asociación de Ciclismo de Bolívar y la Comisión Regional (Corcitt Bolívar), organismos encargados de la Dirección Técnica.

Fotos: XTX Latam Agency