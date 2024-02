Arrancó calendario de ranking regional MTB 2024

Team Avante Dreambike se estrenó en I Válida Regional Guayamure

* Oportunidad única para desafiar límites y disfrutar de la emoción de la competencia

(Prensa XTX Latam) Con la primera Válida Regional Guayamure, se inauguró oficialmente la temporada 2024, de ciclismo todo terreno en el estado Bolívar, en la que participaron cerca de 15 clubes y más de 325 corredores entre niños, adolescentes, damas, adultos, tercera edad y la categoría master plus. También se contó con la participación de corredores foráneos provenientes de Táchira, Aragua y Anzoátegui.

La cita deportiva se realizó en el parque Los Aceites de Ciudad Guayana, ubicado en el Campo B de Ferrominera. Esta edición fue en honor al destacado atleta guayanés Rafael Iglesia y ya de manera oficial se corrió la categoría e-bike de bicicletas eléctricas.

Iglesia, reconocido por tener más de 24 años activo en el Mountain Bike de Guayana agradeció por el homenaje no solo como atleta, sino como colaborador en las válidas y los retos asumidos para la consolidación de esta modalidad deportiva.

“Es agradable que le reconozcan el trabajo hecho día a día, durante los eventos a lo largo de la temporada, este año hay más atletas, los clubes están creciendo y el fomento del semillero de nuevos corredores MTB son parte de los logros”, expresó.

Apoyando este importante evento deportivo, se presentó oficialmente el nuevo club: Team Avante Dreambike. Esta iniciativa forma parte de la gestión deportiva de Avante Bureau Shipping y la destacada tienda deportiva, consolidándose como promotores de un estilo de vida saludable para los clientes, al mismo tiempo que impulsan el cuidado del entorno.

La promoción de las actividades del ciclismo forma parte de las labores que ejercen para impulsar el sano esparcimiento en Venezuela. Estas empresas fomentan lo que representa el movimiento positivo para el país y nada mejor que apoyar el deporte.

Lo cierto es que con la puesta en funcionamiento de este nuevo club ahora son 15 clubes de ciclismo registrados y avalados por Corcitt y la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC).

Nueva directiva

Alberto Gil, presidente de la comisión regional de ciclismo todo terreno, reiteró que con esta primera válida arranca el calendario de ranking regional y serán 6 carreras en diferentes circuitos. En esta oportunidad la temporada se inauguró en el parque Los Aceites de Puerto Ordaz.

Resaltando que esta pista es excelente ya que cuenta con dimensiones establecidas por la organización explicando que es un circuito muy duro, técnico, vistoso y exigente.

“La nueva directiva se compromete a impulsar más la gestión deportiva ya que las expectativas están centradas en consolidar un año exitoso y seguir creciendo”, destacó.

Explicó que desde el año pasado se iniciaron las pruebas pilotos para separar las categorías infantiles ante el volumen de participación por ser el semillero guayanés y en cuanto a ebike para este nuevo periodo las categorías fueron oficializadas.