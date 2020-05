Sólo 10 de cada 100 personas controlan su hipertensión

***Esta patología, que cobra 18 millones de muertes al año, es responsable de ataques al corazón, ACV, fallas renales y hasta de disfunción eréctil.

El tratamiento más eficaz para tratar la hipertensión arterial, mucho más que los fármacos, es el tener hábitos de vida saludable. Ello incluye, dejar el apego al consumo del tabaco y alcohol, a la sal, al estrés; como recompensa reducirán las posibilidades de sufrir un accidente cerebrovascular, un ataque al miocardio, problemas renales y hasta la disfunción eréctil.

Así lo sostienen los especialistas de cardiología del Grupo Médica Santa Paula (GMSP), los doctores Carlos Alberto Pereira y José Luis Viloria, quienes compartieron a través de webinar, consejos y recomendaciones para controlar la hipertensión arterial, una patología que según cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ocasiona al menos 18 millones de muertes al año.

El doctor Pereira señaló que, de cada 100 casos de hipertensión arterial, sólo el 50% logra ser diagnosticado, y de ese porcentaje sólo la mitad recibe tratamiento. “Cuando se coloca el tratamiento se reduce la mortalidad vascular en un 21 por ciento, y la posibilidad de un ataque al miocardio en un 14%, y hasta un 40% la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular”, precisó el experto.

Cifras de hipertensión en Venezuela

Las proyecciones indican que el 2020, las enfermedades cardiovasculares serán la primera causa de muerte en todo el mundo y en el caso de Venezuela, según expone el doctor Pereira, la prevalencia es del 44,3%, de acuerdo a las cifras del último anuario de Morbilidad, publicado por el Ministerio de Salud en el año 2013.

Explica que la falta de control de la hipertensión está asociada con patologías tales como diabetes, dislipidemia, cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica y la enfermedad renal crónica.

Entre los factores de riesgo no modificables para desarrollar hipertensión destacan el tener más de 60 años, tener antecedentes de familiares confirmados con este tipo de patología antes de los 55 años y ser afrodescendiente.

¿Qué hacer si se es hipertenso?

El doctor Viloria explica que la hipertensión puede registrarse desde adolescentes hasta adultos mayores; sin embargo no todos los pacientes hipertensos son iguales y por ello, los especialistas distinguen categorías según los factores de riesgo, que desencadenan diferentes grados y riesgos asociados a la hipertensión.

No obstante, coinciden en que hay factores de riesgos que puede modificar el paciente para evitar daños fatales; la obesidad, niveles bajos de actividad física, tabaquismo, alto consumo de sal, estrés psicosocial y laboral, baja ingesta de calcio y potasio y consumo de alcohol, todo lo cual puede ser atacado con buenas medidas de salud.

Viloria sostiene que atender los factores de riesgo es una medicina mejor que cualquier fármaco para el paciente.

El experto en cardiología destaca que se está ante un enemigo silente, “la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos y eso hace más difícil su manejo y al ser una patología pan-vascular, afecta todos los vasos sanguíneos del organismo pueden estar afectados y generar serios problemas incluyendo la muerte”, precisó Viloria.

GMSP: equipo humano y técnico de alto nivel

El GMSP, está preparado para manejar las emergencias cardíacas, desde una hipertensión leve a una situación de salud más compleja.

En este sentido, Leopoldo Quintero, director del GMSP, señaló que a través Unidad de Hemodinamia, se pueden practicar los procedimientos de cardiología intervencionista con mayor precisión, seguridad y calidad, ya que cuenta con equipos de alta tecnología para tal fin.

A ello, se le suma el equipo de profesionales de la medicina, quienes gracias a su experiencia apoyan en la resolución de problemas cardiovasculares a través de técnicas como el cateterismo.

Por su parte, el doctor Viloria reiteró que en la citada unidad “se han realizado procedimientos de implantes de válvulas y dispositivos de cierre de efectos de paredes del corazón; reparaciones de aneurismas de la aorta y aneurismas cerebrales, entre otras patologías”.

