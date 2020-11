¿TE GUSTAN LAS PAPAS FRITAS? ,Por estas razones son un veneno de acción lenta

¿TE GUSTAN LAS PAPAS FRITAS? Seguro no sabes que por estas razones son un veneno de acción lenta..

Deliciosas, jugosas y muy provocativas así vemos a esas pequeñas enemigas de nuestra alimentación. Acompañan las hamburguesa, pollo frito y hasta pizza. ¿De quién hablamos? De las papas fritas, ese alimento altamente calórico y mucho más dañino para el organismo que los azúcares, la manteca y los alimentos procesados.

Calorías y grasa

Las papas fritas suelen freírse con uno de los aceites más dañino que hay para la salud, el de maíz procesado, ya que es hidrogenado. A su vez, al ser reutilizado una y otra vez, éste produce grasas poliinsaturadas que son aquellas grasas que causan obstrucciones e inflamaciones en las arterias. Para ser más exactos, cada porción de estas enemigas contiene entre 600 y 700 calorías e incluye nada más y nada menos que 10 gramos de grasa saturada.

El ingrediente letal

Claramente las grasas trans, es posiblemente el peor tipo de grasa que puedas consumir, y algunos estudios califican a este compuesto un “veneno”. El daño que provoca esta sustancia se debe a que su estructura es alterada en el proceso de cocción debido al uso de aceites hidrogenados. Las múltiples reacciones químicas que se producen durante este proceso generan una alteración de la estructura de este ingrediente, dando lugar a este tipo de grasa. Lo particular de ésta, es que una vez consumida, es muy difícil o casi imposible eliminarla de tu cuerpo, dando lugar a enfermedades del corazón, diabetes y cáncer, entre otras.

Alto contenido de sodio

Este alimento alcanzan un nivel extremadamente alto de cloruro de sodio: cada porción grande de papas fritas contiene entre 500 y 1000 gramos de sal y el peligro va mucho más allá cuando los consumidores creen que no incluyen sal colocándole aún más.

Por si fuera poco…

Y no basta con todo lo que hemos mencionado hasta ahora, en los últimos años se descubrió que estos bastones amarillos, especialmente aquellas elaboradas en cadenas de comida rápida, contienen una sustancia potencialmente tóxica denominada acrilamida. Esta resulta de la cocción de carbohidratos y aminoácidos a temperaturas excesivamente altas. La misma, no sólo es considerada altamente cancerígena, sino que puede desarrollar modificaciones y daños en nuestra información genética.

Solución: sustituirlas

Si no es suficiente con todo lo que hemos explicado y realmente eres amante de estos peligrosos e irresistibles palitos, intenta prepararlas en casa y evitaras la formación de ingredientes dañinos. Recuerda que lo que las hace tan dañinas es la manera en que se lleva a cabo su cocción.

Como dice un dicho muy conocido, “lo que no mata, engorda” y este es un gran ejemplo. Evita por completo este tipo de alimentos tan procesados y con infinitos conservantes para mejorar tu salud, busca opciones que puedan sustituir estas comidas para que puedas disfrutar de una vida sana a futuro.

