Tips para que la batería de tu celular dure más,. Una de las principales quejas que tienen los usuarios de smartphones es que las baterías no les rinde todo el día. Algunos tienen que cargarlo por lo menos dos veces en una jornada para mantenerlo operativo. Asimismo, ha generado una serie de mitos populares para optimizar la batería y mantener su vida útil; sin embargo, la mayoría son falsos y no traen ninguna ventaja. LG Electronics, brinda algunos consejos para que los usuarios utilicen sus equipos con mayor rendimiento. Se debe esperar a que se agote la batería para recargar el celular: Se cree que cargar el celular con frecuencia daña la vida útil de la batería, por lo que muchas personas esperan a que esté completamente descargada para conectar el cargador. Según LG, los usuarios pueden cargar la batería las veces que quieran sin comprometer su durabilidad. Los cargadores genéricos dañan la batería: Los usuarios deben priorizar cargar la batería de sus smartphones utilizando el original (misma marca) por su óptimo rendimiento. Los cargadores alternativos son más baratos pero tardan más en recargar y sí perjudican la vida útil de la batería. El celular cargará más rápido en modo avión: El modo avión apaga las funciones de red y de WiFi, de modo que el teléfono usa menos batería mientras se está cargando, permitiendo llegar al 100% en menor tiempo. La desventaja de este truco es que los usuarios no podrán recibir llamadas ni navegar por Internet. Los celulares cargan más lento cuando están conectados a la computadora: La velocidad de carga depende de la potencia eléctrica de los accesorios para cargarlo (un puerto USB o un adaptador de pared). Un cargador tiene por lo general el doble de voltaje que un puerto USB, por lo que cargará más rápido enchufado al tomacorriente. La batería pierde potencia si los usuarios la dejan cargando durante toda la noche: Existe esa preocupación y LG desmiente ese mito. Los smartphones de hoy dejan de cargar el celular cuando la batería está al 100% así sigan enchufados. No hay ningún problema en usar el teléfono mientras carga: Esto es cierto, aunque LG recomienda esperar a que el celular cargue al menos 10 minutos cuando la batería está agotada antes de utilizarlo. Resulta recomendable apagar el celular de vez en cuando: Es conveniente apagarlo por unos minutos al menos una vez a la semana para optimizar la vida útil de la batería. Las aplicaciones que optimizan la batería no tienen un beneficio real: Estas funcionan emitiendo alertas frecuentes y avisos publicitarios, por lo que en lugar de ahorrar batería, consume más energía. Los celulares nuevos necesitan medio día de carga: Usualmente se brinda esta recomendación aunque no es necesario. Basta con cargar dos o tres horas el celular para poder empezar a utilizarlo. Con información de El Mundo.

