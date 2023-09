Trampas de dinero que se deben evitar al emprender un nuevo pasatiempo y formas de divertirse mientras se ahorra dinero

¡No se deje llevar por la emoción de sus nuevas aficiones! Pruebe los siguientes consejos para eliminar el desperdicio.

Adoptar un pasatiempo es una excelente oportunidad para perseguir sus pasiones, ampliar su círculo de amigos y desarrollar algunas habilidades nuevas. En realidad, ahorrar dinero puede ser un beneficio de tener un pasatiempo. Muchos de nosotros elegimos dedicarnos a un pasatiempo porque nos permite realizar actividades que encontramos agradables y que alivian el estrés. Sin embargo, como participar en un pasatiempo puede ser tan divertido, es fácil dejarse llevar y gastar de más.

A continuación, se presentan cinco obstáculos financieros que debe evitar si está pensando en emprender una nueva actividad y resoluciones para evitarlos.

No comprender las necesidades de su pasatiempo

Supongamos que determina que mantener acuarios es el mejor pasatiempo. Consigue un tanque, lo llena de agua, agrega algunas plantas, introduce los peces y ¡listo! Un pasatiempo rápido que mantendrá su interés durante exactamente… bueno, dos semanas en el mejor de los casos. Quizás ni siquiera tanto tiempo. Lo mismo sucederá si elige tener conejos, chinchillas, cobayas u otros animales cálidos y esponjosos que no pueda llevar y hacerle cosquillas mientras no hay Internet o mientras se relaja en un balcón, en lugar de tener una mascota “viva” y cariñosa. Y eso está bien. ¿No?

Reserve algo de dinero en cada período de pago para sus intereses, tal como lo haría para sus facturas, sus próximas vacaciones o su primera casa. Depende totalmente de usted cuánto dinero gasta en su pasatiempo, pero es crucial controlar sus gastos para que su entusiasmo no lo endeude. Evite el impulso de salir corriendo inmediatamente con la cartera abierta al acuario o a la tienda de animales donde se le ocurrió la idea de criar pequeños animales (tal vez le convenzan de llevarse un lagarto mientras esté allí) y, en cambio, diríjase a Google.

Para comprender completamente su pasatiempo preferido, explore y revise tantos recursos de Internet como pueda. Luego, únase a tantos foros de discusión como pueda y pregunte sobre las peores experiencias que otros han tenido con sus intereses. Después de eso, salga de su zona de confort y ofrézcase a limpiar la pecera de su vecino o instalar una jaula para chinchillas de forma gratuita. Aunque pueda parecer excesivo, la única forma de comprender verdaderamente a qué se comprometerá es tener experiencia de primera mano con los aspectos menos agradables de su pasatiempo.

Debería tener toda una experiencia antes de comprometerse, incluso si su pasatiempo no implica el cuidado de animales. Puede implicar apuestas deportivas. También es un pasatiempo legítimo porque disuade sus pensamientos de los problemas cotidianos. Establezca siempre y respete un presupuesto que haya reservado. Sí, esta es en realidad la primera regla del pasatiempo. Evite hacer apuestas desesperadas si se ve perdiendo. Dado que el juego se considera una actividad de entretenimiento y que el gasto de cada persona en diversión varía, algunos entusiastas del juego afirman que existe un límite superior aproximado de gasto para este pasatiempo. Para asegurarse de que puede permitirse otras actividades recreativas y mantener sus apuestas deportivas (o de cualquier otro tipo) a un nivel libre de adicción al utilizar las mejores casas de apuestas venezolanas a través de este enlace, el máximo recomendado del 30% de su gasto total en entretenimiento parece adecuado.

Considere inscribirse en algunas lecciones de deportes como patinaje sobre ruedas o ciclismo de montaña para poder probarlos sin tener que invertir en costosos equipos personales. Y si las irritaciones y el dolor en las pantorrillas no lo disuaden, es muy probable que no mucho más lo haga.

No probar los consumibles antes de realizar una compra al por mayor

Muchos pasatiempos requieren algún tipo de consumible y, en su afán inicial por comenzar, podría pagar de más por artículos inapropiados que luego tendrá que desechar o regalar.

Quizás el mayor riesgo esté en el gimnasio. Si bien es cierto que debería comenzar a consumir más micro y macronutrientes para lograr las mejoras que desea, no es necesario gastar sumas astronómicas de dinero cada mes en costosos suplementos. Ya es bastante difícil tratar de clasificar la vertiginosa variedad de suplementos que suenan similares, entre muchos de los cuales está el hecho de que no todos los suplementos se crean de la misma manera. Sólo para darle algunos ejemplos, ciertas proteínas en polvo pueden irritar su estómago, algunos suplementos para antes del entrenamiento pueden mantenerlo despierto por la noche y algunas combinaciones de multivitaminas pueden provocar que su piel se brote.

Pídales a sus compañeros de gimnasio un par de dosis de los suplementos nutricionales que utilizan antes de decidirse a comprarlos. O solicite paquetes de muestra de la fórmula que le interesa en la tienda de suplementos de su vecindario. Los propietarios están mucho más dispuestos a ofrecer muestras si creen que hacerlo conducirá a una venta futura (ser sincero y educado aquí ayuda).

Aun así, debería tener precaución, independientemente de si su cuerpo puede soportar una o dos comidas sin mostrar ningún signo de preocupación. Los suplementos previos al entrenamiento, multivitaminas o proteína en polvo que haya probado deben comprarse en el paquete más pequeño y usarse como se indica. Con el uso continuo, si no ve signos de malestar, probablemente sea razonable suponer que su cuerpo es capaz de tolerar esa vitamina específica. Entonces debería decidir realizar varias compras. Cualquier pasatiempo que involucre consumibles debe implicar un muestreo antes de comprarlos. Aunque la oferta 2 por 1 en golosinas para perros pueda tentarlo, si la marca no es confiable y sus mascotas ni se acercan a ella, su dinero se desperdiciará. Lo mismo se aplica a la arena para gatos, los masticables para hámster, etc.

¿Invertir en equipos costosos es su primera opción? ¡Equivocado!

Ahora que ha aprendido todo lo que hay que saber sobre la actividad que desea y ha disfrutado completamente de sus lecciones de prueba, sigamos adelante. Cree firmemente que, si se dedica a su pasatiempo preferido, su vida volverá a tener significado y propósito. Entonces puede sacar su tarjeta de crédito ahora mismo, ¿no? Le aconsejamos que siga siendo un poco más económico y que resista el impulso de llenar su carrito con artículos nuevos y llamativos.

En cambio, intente comenzar su nueva actividad utilizando artículos usados. Comuníquese con los conocidos del foro que conoció durante el período de investigación anterior y acepte cualquier oferta de equipo que ya no necesiten. Si necesita artículos personales, como ropa deportiva, simplemente compre o póngase algo adecuado y cómodo. Puede ahorrar dinero al principio empleando artículos usados o sustitutos, y también se brindará a usted mismo la oportunidad de adaptarse a su nuevo interés.

Considere esto: si puede mantener el agua limpia, un acuario tropical de 3 metros crearía una excelente pieza central en la sala de estar. Tendrá mucho más éxito más adelante con ese recipiente de agua salada de coral si primero practica el mantenimiento de un acuario saludable utilizando un tanque de 2 litros para principiantes. Del mismo modo también se pueden iniciar terrarios y otros proyectos artesanales.

Luego están los instrumentos musicales. Si tiene la suerte de que un amigo le ofrezca su guitarra vieja pero funcional, consígala lo antes posible. Disfrute de la oportunidad de mejorar sus habilidades y satisfacer sus intereses con poco o ningún gasto. Dar es mostrar amor. Por lo tanto, piense en prestarle su equipo y dispositivos a un amigo si ambos tienen el mismo pasatiempo. Tendrá a alguien con quien compartir ideas y en quien inspirarse, y podrá compartir su entusiasmo con ellos además de ahorrar dinero en las cosas que necesita comprar.

En pocas palabras: ser consciente de los costos al comenzar su nuevo interés lo ayudará a reducir el remordimiento del comprador, lo que le facilitará concentrarse en aprender todo lo que hay que saber sobre su nuevo pasatiempo. No se sentirá tan mal por desperdiciar dinero si opta por no seguir adelante. Si su nuevo interés resulta adecuado para usted, probablemente seguirá disfrutándolo por un tiempo. Como resultado, tendrá mucho tiempo para mejorar su equipo.

Practique su actividad de una manera diferente

El hecho de que nuestras pasiones no necesariamente tengan que ser vividas físicamente es una de sus mejores cualidades. Muchos documentales están disponibles en servicios de televisión por suscripción como Netflix y HBO. Aún mejor, YouTube ofrece miles de vídeos gratuitos. Disfrute de su hobby, ya sea coser o surfear, desde la comodidad de su sofá.

Existen métodos alternativos para disfrutar de sus intereses con un presupuesto limitado si aprecia su pasatiempo porque le impide pasar tiempo en su smartphone o televisor. Por ejemplo, si le gusta pintar, pero no desea gastar dinero adicional en un lienzo y colores nuevos, puede visitar la galería de su vecindario y pasar tiempo allí. Si le gusta cocinar, piense en ir a los mercados de alimentos para probar la comida local. Incluso podría tener suerte y conseguir una muestra gratis.

Debido a la tecnología y los algoritmos que nos hacen creer que Google puede escuchar lo que pensamos, es sencillo gastar de más en cosas que no necesitamos porque nos atrae la publicidad. Utilice el stock que ya tiene como punto de partida si desea gastar menos en sus pasatiempos. Si le gusta cocinar, por ejemplo, propóngase un desafío al estilo MasterChef y compruebe qué puede crear con los ingredientes que tiene actualmente en su despensa.

Las compras y ventas en línea pueden aumentar el disfrute de su pasatiempo

Es probable que su pasatiempo incluya la compra de productos en tiendas en línea. Las tiendas en línea suelen ofrecer mejores precios para suplementos de gimnasio, mientras que es posible que las tiendas locales no tengan artículos, suministros o equipos específicos. Incluso podría utilizar Internet para buscar y programar clases. Además, algunas de las mejores tarjetas de crédito pueden recompensarlo por gastar dinero en su pasatiempo o ayudarlo a ahorrar dinero. Por ejemplo, recibirá recompensas por cada dólar gastado, lo que es comparable a las tasas de obtención de millas aéreas que ofrecen varias aerolíneas.

Probablemente haya muchas personas que compartan su pasión. Pruebe suerte en tiendas de segunda mano, ventas de garaje o mercados en línea si espera ahorrar dinero en sus pasatiempos favoritos y no le importa tener que filtrar y buscar lo que desea. Ya sea que utilice equipo nuevo o usado para su actividad, seguirá siendo divertida. Por otro lado, si tiene muebles u otras cosas que ya no use, piense en venderlos y utilizar las ganancias para comprar cosas nuevas. Nuevos productos para usted sin agotar sus ahorros: es una situación en la que todos ganan.

Conclusión: Sea Real(ista)

Una excelente manera de escapar de la semana laboral normal es dedicar nuestro tiempo libre a realizar las actividades que disfrutamos. Sin embargo, la mayoría de los pasatiempos se transforman rápidamente de actividades económicas a pasiones costosas.

No se exceda con sus aficiones; estas deberían brindarle placer en lugar de convertirse en una carga financiera. Determine lo que necesita para dedicarse a su pasión y piénselo dos veces antes de realizar una compra sólo porque otra persona la tiene. Si no tiene tiempo para utilizarlo, o peor aún, si no sabe cómo utilizarlo, no tiene sentido comprar equipos costosos y visualmente atractivos.

Considere descubrir otras actividades más económicas para pasar el tiempo si reducir los precios de su pasatiempo actual no es una opción o no siente lo mismo. Hay muchas actividades económicas que son igualmente agradables y satisfactorias, como caminatas, jardinería, lectura y voluntariado. Quién sabe, quizá descubra que posee una habilidad secreta.

Se nos han ocurrido algunas ideas para que pueda reducir costos mientras mantiene su pasatiempo, ¡simplemente apéguese a ellas!