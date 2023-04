Consejos para encontrar hoteles económicos y hacer turismo en Holanda

Si quieres hacer turismo en Holanda, una de las cosas que debes tener en cuenta es el alojamiento. Holanda es un país con una gran oferta hotelera, pero también con unos precios bastante elevados. Por eso, es importante buscar los hoteles más baratos para ahorrar dinero y disfrutar más de tu viaje.

Según los datos de Booking.com, el precio medio de un hotel en Holanda es de 120 euros por noche, pero puedes encontrar opciones más económicas si sabes dónde buscar.

Aquí te damos algunas pistas para encontrar los hoteles más baratos para hacer turismo en Holanda.

Busca hoteles fuera del centro de las ciudades. Los hoteles situados en el centro histórico o cerca de las principales atracciones suelen ser los más caros, así que puedes ahorrar mucho si te alojas en zonas más alejadas pero bien comunicadas por transporte público.

Por ejemplo, en Ámsterdam puedes encontrar hoteles desde 40 euros por noche en barrios como Slotervaart, Noord o Zuidoost.

Aprovecha las ofertas y los descuentos.

Muchos hoteles ofrecen precios especiales si reservas con antelación, si te quedas varias noches o si viajas en temporada baja. También puedes encontrar cupones o códigos promocionales en páginas web como Groupon o Expedia. Otra opción es comparar los precios de diferentes plataformas de reserva y elegir la más barata.

Opta por hoteles con servicios básicos.

Si solo necesitas un lugar donde dormir y ducharte, puedes prescindir de servicios como el desayuno, el minibar, el spa o el gimnasio, que suelen encarecer el precio de la habitación. También puedes elegir hoteles con baño compartido o sin televisión, que suelen ser más económicos.

Considera otras opciones de alojamiento.

Los hoteles no son la única forma de alojarse en Holanda. También puedes optar por hostales, pensiones, albergues, apartamentos o casas rurales, que pueden ser más baratos y ofrecer una experiencia más auténtica. Por ejemplo, en Ámsterdam puedes alojarte en un barco-hotel desde 50 euros por noche o en una casa flotante desde 80 euros por noche.

Estos son algunos consejos para encontrar los hoteles más baratos para hacer turismo en Holanda.

Esperamos que te sean útiles y que disfrutes de tu viaje por este hermoso país.

