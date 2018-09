CARACAS, VENEZUELA: Abuelito se suicidó por no poder cobrar su pensión

Jesús María Aguirre, sacerdote y profesor universitario, informó en la mañana de este jueves que un adulto mayor se suicidó luego de no haber recibido el pago de su pensión. Aguirre aseguró que el hombre “no quería convertirse en una carga para su familia”. El sacerdote explicó que el pensionado, habitante de Carapita en Caracas, decidió dejar de comer luego de que perdiera, una vez más, su viaje a una oficina bancaria para cobrar la pensión. “Expresó con furia no querer ser más un estorbo para el país y decidió dejar de comer lo poco que comía”, escribió en una publicación en Facebook. “Algunos hablan de suicidio, pero yo prefiero hablar de rebelión heróica”, dijo el profesor universitario. Nicolás Maduro ordenó dos semanas atrás que se mantuvieran abiertos los bancos los días sábado para pagar a los adultos mayores su pensión. Aunque la medida no se cumplió, cientos de ancianos acudieron a las oficinas con la esperanza de poder cobrar el dinero en efectivo. “Las mentiras y las promesas incumplidas dejan secuelas”, concluyó el sacerdote Aguirre en su publicación.

