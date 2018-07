CIV canaliza ayuda legal a sus afiliados

que han emigrado por la crisis

El presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), Ing. Enzo Betancourt, anunció hoy la creación de una Comisión Internacional Intergremial con la finalidad de canalizar toda la ayuda legal necesaria a los Ingenieros, Arquitectos y profesionales afines que se han visto en la necesidad de emigrar a otros países.

En rueda de prensa acompañado por el diputado Rafael Veloz, y representantes de otros gremios profesionales, el Ing. Betancourt destacó que “esta es una forma de prestarles asistencia a los colegas en estos difíciles momentos, a objeto de lograr las condiciones necesarias y favorables para el ejercicio de la profesión, y a través de los diferentes colegios de Ingenieros de otros países, gestionarles las facilidades necesarias que les permitan normalizar su estatus migratorio para mejores condiciones de vida y desarrollo profesional, en vista de la grave crisis social, económica y financiera que atraviesa Venezuela”.

Dijo que “para nuestro gremio, es muy doloroso que sus afiliados, mayoritariamente jóvenes, adelanten trámites para abandonar el país en busca de mejor futuro y mayores perspectivas que no encuentran en su propia tierra”. “Es muy alto el costo de preparación de estos muchachos para culminar sus estudios universitarios. En el Colegio de Ingenieros de Venezuela hemos visto con mucha frecuencia la solicitud de las cartas de reciprocidad. Se trata de un documento de respaldo a los que tomaron la decisión de irse, además, nuestra Comisión Internacional Intergremial constituye un apoyo firme y decidido a esos colegas”.

-Nuestro Colegio -refirió el Ing. Betancourt- forma parte de la Unión Panamericana de Ingenieros (UPADI), organismo que será de gran ayuda a estos propósitos. “Anualmente se inscriben en el Colegio de Ingenieros de Venezuela 13 mil nuevos miembros, de los cuales el 30% toma la decisión de emigrar, se trata de casi 4 mil muchachos que se marchan. Es una cifra significativa y preocupante. Esta situación jamás se había presentado en el CIV”. -En anteriores ocasiones -prosiguió- los Ingenieros viajaban en diferentes circunstancias, bien para establecer una empresa o asociarse en el exterior o cursar estudios de especialización, pero ahora lo hacen para buscar una mejor calidad de vida y desarrollarse profesionalmente.

Señaló que “esta experiencia la ponemos a la orden de otros gremios. Ya tenemos conformados grupos en el 60 por ciento del Continente, también en Europa y los países árabes. En Estados Unidos lo hacemos por Estados”

Al final de sus declaraciones expresó que “los gremios profesionales hemos sido punta de lanza en el apoyo irrestricto de la democracia, del desarrollo del profesionalismo”. “No vamos a descansar ni dar un paso atrás en la defensa de la Constitución, de los valores democráticos, de la vía del progreso por el desarrollo profesional”. “Estamos convencidos de que el camino es totalmente diferente a lo que está experimentando el gobierno. Respetamos la decisión de los muchachos, porque cada día la situación se torna más crítica”.

