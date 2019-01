Digitel seguirá innovando con soluciones para conectar a todos los venezolanos

En el 2019 Digitel centra su estrategia en la expansión de la red 4G LTE en todo el territorio nacional para que los usuarios 412 disfruten de la mejor experiencia de navegación

Digitel inicia un nuevo año firme en su misión de integrar tecnología de vanguardia y talento humano para superar las expectativas de conectividad de sus clientes, con calidad y valor social. En ese sentido, mantiene el foco en fortalecer su red de cuarta generación, para atender el acelerado aumento en el consumo de datos de los venezolanos para el desempeño de sus actividades, reinventándose y diversificando sus productos y servicios de Internet móvil.

A la fecha, la empresa de telecomunicaciones cuenta con 1.100 estaciones en todo el territorio nacional, 70% de ellas con la red 4G LTE, convirtiéndose en la mayor operadora de datos móviles de Venezuela. Para lograr esto, en el 2018 amplió su tendido de fibra óptica para un total de 2.460 kilómetros desplegados a lo largo del país, al que se le sumarán este año 220 Km con un anillo de acceso urbano en Caracas y Maracaibo, así como una extensión en el estado Mérida y en la zona central. Aunado a esto, se activarán 170 nuevos nodos LTE en la región Capital y Occidente.

Dichas acciones se traducen en un aumento de la capacidad de transmisión de datos a alta velocidad y en un mayor alcance de la cobertura, impactando la vida de miles de personas que utilizan las redes móviles no solo para hacer llamadas sino para estar en contacto con el mundo y atender sus compromisos diarios a través de su celular. Por su parte, se han realizado constantes mejoras en la red 3G, logrando la instalación de 99 segundas portadoras el año pasado y enfocándose en más de 900 nodos que optimizarán la comunicación de los usuarios.

Luis Bernardo Pérez, Vicepresidente Ejecutivo de Digitel a propósito de los planes de la compañía comentó: “Digitel dejó de ser una empresa de teléfonos para convertirse en la mejor proveedora de datos del país. Nos adaptamos a las verdaderas exigencias del mercado venezolano con una oferta tecnológica robusta gracias a que contamos con la más amplia red 4G LTE. Todos nuestros objetivos están centrados en dar a nuestros clientes lo que necesitan, con una nueva forma de ser y de hacer negocios”.

El trabajo realizado para proveer servicios de telecomunicaciones a la población se ve obstaculizado por los actos vandálicos que ha sufrido el sector en los últimos años. Para reducir este impacto, la Corporación realizó un gran esfuerzo en la reposición de material eléctrico y equipos, pese a los altos costos, para evitar interferencias en la comunicación, caídas de la plataforma y garantizar el servicio en las 260 estaciones afectadas y en la red de fibra óptica, que representó el 33% del robo a la infraestructura 412 el año pasado.

Los casos de vandalismo no han frenado a Digitel, que se presenta como la mejor opción de comunicación en términos de calidad – precio, con un amplio despliegue de tecnología de cuarta generación para atender la demanda de transmisión de datos para los usuarios actuales. La empresa seguirá comprometida en innovar con soluciones para conectar a sus clientes y a todos los venezolanos.

