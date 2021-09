La red 4G LTE de Digitel llegó a Puerto Ayacucho.

La red de cuarta generación de Digitel es la primera en instalarse en el estado Amazonas, permitiendo a los usuarios disfrutar de una mejor conexión digital con mayor calidad y velocidad, sin límites de navegación.

Gracias al plan de expansión de su huella 4G LTE, la operadora llega a Puerto Ayacucho, manteniendo su posicionamiento como la compañía de datos móviles con mayor alcance y con una plataforma tecnológica robusta incluso en las zonas remotas, para ofrecer acceso a las telecomunicaciones de cuarta generación a aproximadamente 120.000 habitantes de la región, teniendo como bandera la calidad en los servicios de voz y datos.

Arturo Miguel Pérez, Gerente General de Negocios de la región Centro – Centro Llanos, expresó a propósito de esta expansión: “Instalar 4G LTE en Puerto Ayacucho ha sido un hito muy importante que evidencia nuestro compromiso de llevar innovación tecnológica a cada rincón de Venezuela. Fuimos la primera operadora en ofrecer 2G y 3G en esta área, ahora somos la primera en consolidar la red de cuarta generación”. Sobre la coyuntura en la que se presenta este avance, Pérez indicó: “Tanto el tema de la pandemia, como la ubicación ciertamente remota de la ciudad, convertían la expansión en un reto, pero siempre estuvimos decididos a transformar esos desafíos en una sólida realidad que ahora brindará mejoras sensibles en la calidad de comunicaciones y calidad de vida de sus habitantes”.

La red 4G LTE permitirá a quienes hacen vida en esta zona y sus cercanías acceder a contenidos digitales como películas, series, juegos, música y videos, con baja latencia y mayor velocidad; conectarse con su familia y amigos o al trabajo remoto, estudios y cursos on-line. La operadora cuenta con presencia en Puerto Ayacucho a través del Agente Autorizado Digitel ‘’Amazonas Comunicaciones” para la gestión de líneas, equipos y dispositivos de Internet móvil.

En el marco de su plan de expansión de la red 4G LTE de punta a punta a nivel nacional, recientemente Digitel ha activado más sitios en la región Centro-Centro Llanos. Seis estados ahora cuentan con nuevas coberturas en varias de sus ciudades. En el estado Carabobo las zonas son: Güigüe, Montalbán, Morón, Puerto Cabello, Playa Quizandal y Campo de Carabobo. En Falcón están radiando: Sanare, Cerro Silencio, cayos del Parque Nacional Morrocoy y Chichiriviche.

Por su parte, en el Edo. Aragua los nuevos sitios LTE son: Barbacoas, Villa De Cura, Choroní, Ocumare de la Costa, Cuyagua, Samán de Güere y la Colonia Tovar. En Guárico, la expansión alcanzó a Zaraza, Las Mercedes del Llano, y Altagracia de Orituco; y en Cojedes, Tinaco ya goza de esta tecnología. La operadora tiene planificado seguir reforzando y ampliando su red 4G LTE en puntos clave de los estados Apure, Aragua, Carabobo, Cojedes y Falcón, así como en el resto del país.

Para conectarse a la red de navegación 4G LTE, los usuarios deben contar con una USIM, asegurarse que su dispositivo con tecnología 4G cumpla con las bandas Digitel, banda 3 en 1800 MHz y banda 8 en 900 MHz y mantenerlo configurado correctamente en la red, así como estar en una zona de cobertura LTE. Los detalles se encuentran en la página web digitel.com.ve

