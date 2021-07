Digitel ofrece conectividad 4G LTE a 30 escuelas en la Gran Caracas

Como parte del Proyecto de Servicio Universal de Telecomunicaciones realizado por Conatel para conectar a Internet a centros educativos a nivel nacional, Digitel comenzó la implementación en 86 centros educativos en el Distrito Capital, estado Miranda y el Territorio Insular Archipiélago Los Roques en una primera fase, realizando una dotación de equipos y del servicio de Internet en las primeras 30 escuelas.

De acuerdo con la convocatoria del Proyecto de Selección Abierta por Iniciativa para la ejecución de la Obligación del Servicio Universal de Telecomunicaciones – Centros Educativos, realizada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, desde el primer semestre de 2021 Digitel se encuentra participando en la ejecución del proyecto “Conectar a los Centros Educativos a Internet” para ofrecer conectividad a 86 escuelas, en el Distrito Capital en una primera fase, a través de la tecnología 4G LTE.

Del total de escuelas, ya se han completado 30 centros educativos, a los cuales la operadora ha entregado equipos router inalámbricos, que cuentan con baterías de respaldo y están configurados para cada institución; así como un plan de 15 gibabytes mensuales. Planteles de las parroquias Antímano, El Valle, El Paraíso, Coche, Caricuao, La Vega y La Pastora, fueron los primeros en recibir esta dotación; la cual llegará a otros rincones del país.

Con estos equipos, los alumnos y el personal docente y administrativo podrán hacer uso de la tecnología 4G de Digitel, para la gestión de sus actividades académicas, lo que beneficiará a centenares de estudiantes en todas las instituciones y garantizará el aprovechamiento de la educación a través del uso de la tecnología.

“Desde Digitel estamos profundamente comprometidos con la educación. Nos satisface mucho poder participar en este proyecto, para que la tecnología impacte positivamente en el desarrollo de nuestros niños y jóvenes, que son la población más vulnerable. Es nuestra misión que el desarrollo tecnológico alcance a todos los venezolanos y los ayude a tener mayores oportunidades” señaló Luis Bernardo Pérez.

A través del Fondo del Servicio Universal de Telecomunicaciones en el que Digitel aporta, se busca fortalecer los medios tecnológicos para promover una educación de calidad, accesible y adaptada a las tendencias actuales para la población, destinando recursos para la adquisición y el despliegue de nuevas plataformas tecnológicas e infraestructura para el desarrollo de la conectividad en el país.

Digitel ofrece conectividad 4G LTE a 30 escuelas en la Gran Caracas was last modified: by

En: Noticias Nacionales