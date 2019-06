Mad Max Venezuela! Piratas de carretera se lanzan al robo de gasolina

Así tal cuál , cómo en los clásicos de Hollywood para cinéfilos del género Ciencia Ficción, se pudo conocer de casos de piratas de carreteras que atacan a las persona en las vías de Táchira y Zulia, para sustraerles la gasolina de sus tanques (a quién la tiene).

De acuerdo al periodista Angel Monagas en su programa radial de este 07 de Junio de 2019, recibió denuncias de varias personas que señalan haber sido víctimas de este nuevo delito.

Colas interminables y Matraca..

Llegar a una estación de servicio en el Zulia significa presentarse ante un submundo creado por la necesidad de un líquido tan vital como el agua, el cuál también se vende como oro en esta zona tan golpeada por la crisis en Venezuela.

Las colas son kilométricas, a los embarcaderos solo llega un buque con gasolina sucia de 91 octanos, que deja los inyectores de los carros prácticamente inservibles.

Intentar cargar gasolina pasa por el requisito de los que manejan las estaciones de servicio, quienes los aceptan desde dólares americanos hasta transferencias en bolívares devaluados al cambio del día para poder surtir el combustible necesario para poder movilizar los vehículos en las ciudades abandonadas de otrora estado de mayor producción petrolera del país.

Peleas callejeras por un cupo para cargar gasolina

Hemos visto en estaciones de servicio cómo los ciudadanos se lanzan a luchar en media calle, hasta delante de los «funcionarios de orden público» , buscando hacer respetar el puesto de cada quién en la cola, donde pasan hasta 7 días esperando por cargar gasolina sino se tienen los $20 dólares que en promedio piden los que manejan las estaciones de servicio y que inicialmente estaban para llevar el orden, ese orden lo han convertido en un negocio que todo el mundo ve y se maneja con total impunidad.

PELEA DE BOXEO en la división de 91 octanos.

Vean como golpea muchacho de la derecha.😅

(Merideños pelando en la cola por gasolina).pic.twitter.com/N0hsHooWla — Saverio Vivas (@saveriovivas) June 3, 2019

Aquí el programa radial completo de Angel Monagas sobre el caso:



#Insolito Sin confirmar, me llamaron dos personas, por lo cual denuncio: En Zulia Táchira se hizo realidad la película Mad Max Quien controla la gasolina es quien tiene el poder y te la roban de ser necesario… Aunque ud no lo crea — Angel Monagas (@AngelMonagas) June 7, 2019

