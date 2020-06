ANGEL MONAGAS en Caiga quién Caiga: Los diputados no pueden calarse lo que no viven

Con las sesiones vía web de la Asamblea Nacional, la opinión pública no se percata de los diputados, que no ganan en “dólares”, que no cobran ningún emolumento, sueldo, que lo hacen por amor al arte y como buenos sacerdotes políticos. Uno no entiende como hacen para vivir en una ciudad tan costosa como Caracas, o ir, venir o permanecer largos meses en Estados Unidos y Europa.

Hago esta referencia por las palabras pronunciadas por Guaidó, y secundadas por otros diputados, al decir “YO NO ME CALO…” refiriéndose al tema del aumento de la gasolina.

Ni Elias Matta (ex vecino) ni Luis Florido, ni Superlano (El terror de Cucuta) se lo calan, porque sencillamente están fuera de Venezuela. No pueden calarse lo que no viven.

Perdieron la brújula. Analicen porque la gente está haciendo largas filas (colas de colas) para tener combustible y lo que opinan de nuestros líderes diputados.

¿Cómo se surte de gasolina Guaidó y otros diputados?

El país impávido observa un Maduro escondido en Miraflores y un Guaidó en una embajada. Ambos tienen miedo.

Con o sin razón, en un país petrolero, con cinco refinerías no hay gasolina y la gente habla mal del gobierno, e igual acude a proveerse de combustible. No queda de otra.

Gobierno perdió solo, porque se está demostrando lo efímera, lo falso de este sueño de volver a tener gasolina.

Lo triste, no hay oposición. Ni siquiera subieron al ring. Nadie capitaliza esta derrota. No hay quien haga tangible en presión política esta nueva burla.

Es una nueva mentira, soslayada ante la necesidad imperiosa de encender un vehículo.

El Alto Gobierno sigue trabajando en su mayor logro de los últimos tiempos: Afianzar imagen de un Guaidó inocuo e incluso a toda la AN.

Un líder político no puede pasar desapercibido. Deja de ser líder en esa circunstancia.

Seguiremos soñando en Una Venezuela sin colas, sin chavismo y sin mala oposición.

LO QUE NO SE VE POR FUERA

El Alto gobierno no descansa y paralelo a lo político, ataca su mayor debilidad para perpetuarse en el poder: La economía.

Sobre los llamados por la opinión pública como Precios “acordados”, ninguna empresa se quejó, entonces uno puede interpretar que satisfacen los costos operativos y la ganancia. Los precios acordados son precios de referencia como aquellos viejos PVP pero sin camisa de fuerza. No se asombre, no lo neguemos, eso lo hizo este gobierno territorialmente en manos del chavismo.

El sector importador sigue contento. Su proceso de expansión sigue aumentando. No analizó los elementos morales, por si acaso.

El Sector importador de insumos químicos, la industria química, la industria médica farmacéutica, por tercer mes consecutivo registra crecimiento en su actividad. Hablamos de que están regresando a niveles productivos del 2017. Es el segundo sector reactivado. Se venden más medicinas hechas aquí.

El Tercer sector reactivado es el de la petroquímica asociada al aceite, el sector de los lubricantes y pocos lo han visto. Todo el sector arranca y lo hace con materia prima extranjera.

Hay un sector que tímidamente mejora: Campo agrícola. Probablemente y casi seguro “enchufados” o en camaradería con ellos. Avances como sector importador del comercio no se evidencian allí.

El problema es que el gobierno quiere priorizar más a sectores industriales, que comerciales. Transformadores de materia prima.

¿Qué está cambiando?

Desde hace meses vengo anunciando la influencia de un grupo de empresarios asiáticos, de visita permanente en Venezuela. Van y vienen. Se han reunido con directores, dirigentes, cercanos al área económica.

Observamos una “liberización” silenciosa, permitiendo el traslado de los costos al consumidor. Recurren por necesidad y puede decirse de manera inmoral, a la tesis francesa “Dejar hacer dejar pasar” y eso genera reactivación de esos sectores.

No pueden decirlo ni admitirlo. Los trasnochados y “comeflores” tienen un duro papel dentro del chavismo. Esa pudiera ser una hecatombe. De paso, absurda, porque no hay nada que les guste más a estos “izquierdistas”, que la vida, placeres y confort “capitalista”. Todavía no he visto el primero, en un CDI llevando sus hijos o nietos.

MÁS DIFICULTADES:

Torpes comunicando y no pueden trasmitir confianza. Andan operando en ello. Una mafia de periodistas y comunicadores de vieja escuela roja-cubana lo dificulta. Cerrar brecha inflacionaria requiere cerrar brecha fiscal. Al final si hacen los ajustes de choque, va a generar una inflación de rebote que caerá al caer la brecha fiscal, el déficit.

Los chavistas, subestimados, saben que su crisis radica en el modelo económico. Chávez sabía hablar, el “charlatan del siglo”, de economía tenía vacíos enormes, de las dimensiones de un inmenso lago, llenos de errores de conceptos y de visión disminuida. No era un estadista.

LO INSÓLITO

No obstante lo anterior, seguimos con un chavismo de mayor debilidad política y no pasa nada. Su peor momento histórico, aunque paradójicamente toman los ajustes de choque, que son correctos aunque ganen mejor percepción en algunos sectores, menos lógicamente en los populares por ser dolorosos.

Aún así, no hay oposición que aproveche.

NO SERA VP NI PJ

La gente se refugia en la simpatía histórica de AD, como cuando hay crisis económica compran oro.

En carencia, todavía se cosechan los votos de CAP, de Rómulo.

Quizá por ello, al revisar la triste y famélica ejecutoria de Guaidó, de López, pienso en que esa negligencia tiene que ser deliberada. Ni por torpeza se comete. Crece AD porque no hay escándalos de corrupción, como los hay con los partidos de reciente data. No los exonero a los directivos de AD de complicidad o cohabitación política, el asunto es que eso requiere mayor inteligencia y Ramos Allup, entre otros la tiene.

¿Pudieran liderazgos emergentes romper ese juego? Lo diremos en otras columnas.

ERROR MANTENER CERRADOS

Hay que abrir las licorerías por tres razones fundamentales: 1) mantenerlas cerradas promueve el consumo de licores ilegales y peligrosos; 2) Estas generan hasta el 40% de los ingresos de los municipios y hasta un 15% del ingreso fiscal no petrolero; 3) Generan cerca de un millón de puestos de trabajo directos e indirectos.

CONSPIRACIÓN ESTOCADA FINAL

Igual tengo mucho tiempo hablando de un movimiento para terminar de salir, de este accidente político llamado JUAN GUAIDÓ. Leopoldo López sabe que luchar internamente contra un Presidente, con el escenario de 52 naciones respaldándolo es cuesta arriba. No así contra un presidente cuestionado, disminuido y sin una sola ejecutoria, más que los ataques vía laboratorio. Algo similar ocurrió en AD con CAP. Solo que Leopoldo en ese zoológico es una cebra, su obsesión es proporcional a su capacidad política. A nivel interno de VP comenzó un proceso de cercado, de atrincheramiento. “Los que están conmigo se quedan dirigiendo y los que están contra mí, dirigidos”.

Y póngale el ojo, a otro personaje muy inteligente y preparado para estas circunstancias: Juan Pablo Guanipa.

No sé por qué recordé el viejo film Il Padrino, la escena de Il Bacio della Morte, con el personaje “Fredo Corleone”.

