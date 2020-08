ANGEL MONAGAS: Respaldar la RUTA planteada por Guaidó sin renunciar a la crítica

Columna Caiga Quien Caiga

Descifrando a la oposición, una tarea difícil. Si el camino no es electoral. Entonces ¿cuál es?

Unos dicen que es invasión armada, ¿con quién y cómo? En días pasados el mismo Marco Rubio negó esa posibilidad, la unión Europea la descarta e igual el grupo de Lima.

Maduro y compañía, está claro de lo que quiere y de lo que ha logrado. Políticamente a mí no me agrada pero ellos, nuestro enemigo, están más claro de dónde están y qué hacer para mantenerse en el poder.

Mientras tanto, seguimos observando varios tipos de oposiciones:

La real, auténtica, la que padecemos usted y yo los que vivimos dentro de Venezuela, que no nos gusta hacer largas colas para conseguir gasolina, no tener electricidad por períodos diarios de 4, 6 o más horas, tener que comprar agua en dólares, o los más pobres salir a la calle a protestar y secuestrar camiones cisternas cuando pasan.

No tenemos dólares para comprar alimentos. Nos cuesta “un ojo de la cara y parte del otro” comprar medicinas. Algunos con suerte, nos las ingeniamos para pagar la internet y medio enterarnos de la realidad. Otros con celulares tipo “potesito”, y los más afortunados con los llamados “inteligentes”, que ya no pueden renovar. Después de 3, 4 o 5 años, se detiene.

Esta oposición auténtica que es la mayoría del país, un 90% mínimo, como logro de sus representantes recibió 3 meses gratis de Directv.

Para los sectores pobres, mencionados por el difunto como los “descamisados”, la posibilidad muy criticada de “echarse las frías” los fines de semana también murió. La caja está en 15, 20 o 25 dólares.

Con un salario mínimo de 3 o 4 dólares al mes, ¿Cómo alimentarse bien?

Esta oposición real, hace tiempo que no visita los aeropuertos ni los puertos. Salvo los que con mucha suerte reciben las remesas o compras “delivery” de sus hijos o familiares desde Estados Unidos, Colombia, Chile, España, Panamá, Perú, México, entre otros.

Una alta cifra de sus miembros, están a punto de saltar a la barrera de los damnificados, los que viven diariamente de hurgar la basura, visitando los escasos comedores populares de iglesias y algunas instituciones.

Para ellos no hay diferencia entre su pobreza y el coronavirus. Alguno de los dos los matará, a ellos o su familia, o los volverá más pobres.

Dentro de ellos, no en iguales condiciones convive una reducida clase media, en vías de extinción.

La Segunda oposición, es la que sigue a la MUD, al G4, que defiende a capa y espada el trabalenguas de discurso, difícil de comprender de Guaidó.

Ellos critican. Su campo de trabajo son las redes, el whatsap, el telegram, declaran, participan en los canales financiados por el “interinato” y sus representantes periodísticos…

No los verás haciendo colas para gasolina, muchos dicen que tienen años sin cobrar el sueldo de diputado, aunque insólitamente viajan por períodos largos a Colombia, a Estados Unidos y a Europa. En “First Class” o VIP.

Llaman a no participar en la farsa electoral, que así la denominan. No le dicen a la gente, que hacer después y embisten contra todo crítico, tildándolos de chavista. Lo acaban de hacer con el obispo que preside la conferencia episcopal venezolana, quien por cierto se atrevió a preguntar ¿Qué le decimos a la gente el 7D?

Coinciden con la oposición radical, en llamar a votar a los poquitos venezolanos en USA por Trump, aunque sus partidos son filiales del partido demócrata desde hace mucho.

Esta representación de la oposición, es solo eso, lejos de empobrecerse, han crecido. Los radicales los acusan de haber cohabitado por 21 años y de hacer múltiples negocios.

Esta Segunda oposición, pretende edulcorar a muchos de los que se hicieron ricos en el gobierno de Chávez como Luisa Ortega y su “guisador” marido, también al causante primario del desastre de PDVSA Rafael Ramírez. Participan y han declarado unidos en un llamado Frente Amplio, que ha terminado por no ser frente pues siempre los veo detrás y mucho menos amplio porque no permiten ni toleran observaciones.

Nestor Francia, ex sicario comunicacional del chavismo, seguramente prepara su ingreso, como lo hizo Nicmer Evans.

La Tercera Oposición, es la radical. La única salida es militar. Descartan la naturaleza e intención de cualquier elección, mientras Maduro este en el poder y la Fuerza Armada la dirija Padrino.

Son especialistas en contrariar a la segunda oposición y en enfrentar, fundamentalmente desde el exterior, al “Régimen”, así llaman al gobierno que no se puede llamar gobierno según ellos, aunque son los que mandan a lo interno de la nación.

Su campo de trabajo muy fuerte y muy bueno desde un punto de vista comunicacional, son las redes, el whatsap, youtube, etceterá.

Son defensores de URIBE, de Macri, ejerciendo una adulancia a niveles superlativos. Cometiendo el mismo error del chavismo, cuando criticamos la intromisión de Daniel Ortega, de Evo, etcétera, en nuestro proceso.

La debilidad de este sector es lo mismo del anterior, no hay en concreto un plan, una salida visible a corto y mediano plazo. Sus ofertas quedan en el aire, ilusorias.

No explican porque sus representantes no son tocados por el SEBIN o fuerzas del régimen, salvo el simple “amague” de amenaza.

La Cuarta Oposición no merece mucha descripción, es la calificada MESITA, la mejor representante del gatopardianismo venezolano.

Se identifica como oposición pero no lo es. Sus ofertas duraron menos que el mandato de Carmona. Ningún preso político de consideración fue liberado, el modelo de Maduro es el mismo y su papel ha sido, mero decorativo, con representantes de buen verbo y buena escuela política.

Muy pocas personas los consideran opositores aunque ellos se venden como tal y hasta se ofenden cuando decimos cosas como estas.

MIENTRAS TANTO…

Un modelo político fidelista avanza. Son 21 años. Una oposición retrocede, no enfrenta, vive del “tango y la melodía”, filosofando sobre la inmortalidad del cangrejo y el hambre, la necesidad, la desesperación aumenta.

El país requiere de un acuerdo entre actores. Pongámosle nombre a esta obra.

El público merece ser complacido. Tiene dos décadas, años, pagando la entrada a una película que no han visto porque no la pasan. Puro tráiler…puro anuncio…

Vamos Bien…Bono de la salud…

La nueva promoción: Antes del 6 de diciembre habrá transición…

Señala el interino “Seguiré siendo reconocido, por más de 52 naciones…”

Estamos cansados de justificaciones, de razones de lo no logrado.

Queremos hechos y el primero sería un acuerdo.

¿Si estás oposiciones no se ponen de acuerdo entre ellas? ¿Le van a pedir al chavismo que entregue, que se aparte del poder?

El chavismo hace para bien o para mal (más para lo segundo) lo necesario para sobrevivir su proyecto político, como lo ha hecho la dictadura cubana por más de 60 años.

No les interesa ser populares ni legítimos…

Quien hasta ahora no ha cumplido, caiga quien caiga y moléstese quien se moleste, es la oposición venezolana, empezando porque no sabemos quiénes son.

Tienen muchas caras, muchos rostros y necesitamos para empezar a enderezar este entuerto, una sola.

EL LLAMADO DE GUAIDÓ

Es oportuno, es necesario.

Llega en el mejor momento. Cuando la crisis afecta a todos los sectores de la vida nacional, incluido los “chavistas”. Militares y civiles.

El antiguo liderazgo se fundamentó en la manipulación del sujeto y en la proyección de una imagen mesiánica. Hoy en día, ese anárquico modelo de dirección sigue siendo aplicado en la sociedad venezolana, sobre todo, en la dirección de los partidos políticos.

Guaidó debe superarlo.

Convencer a los líderes nacionales de trazar una sola ruta, no es una tarea placentera, ni sencilla.

La unidad no excluye las diferencias, los enfrentamientos.

Lo único que se requiere es el propósito común de cambiar a quienes no pueden ni debieron gobernar nunca este país: El Chavismo.

Yo como muchos respaldamos esta ruta, sin dar cheque en blanco, sin renunciar a la sana crítica.

