ANGEL MONAGAS en Caiga quién Caiga: Capriles, ¿La Fuerza del cambió?

Capriles, ¿La Fuerza del cambió? Insisto, reitero y ratifico, no podemos analizar en política obviando la historia.

Henrique Capriles fue candidato presidencial dos veces. En la primera contra el charlatán del siglo XXI Hugo Chávez y en la segunda, contra su sombra, que cubrió a Nicolás Maduro.

Si ganó o no ganó, no vale la pena analizarlo. Él manipuló ese capítulo en su discurso del miércoles. Señaló que nadie quería ser candidato en el 2013 y eso no es verdad.

Lo que sí, fue cierto y Capriles deberá buscar las respuestas adecuadas, es que el pueblo como ha sucedido en otras naciones: Perú, Ucrania, Bielorusia, entre otras, salió a la calle. Respaldo a su líder y este después de prenderles la “arrechera”, los mandó a una “bailoterapia”.

Esa situación solo se le presentó a Manuel Rosales en el 2006. Allí la oposición estaba arrasada, destruida y nadie quería sufrir de manera personal otra derrota.

Algunos aseguran que Rosales también ganó en el 2006. Lo cual es falso y tengo elementos de sobra para asegurarlo.

Chávez perdió de calle el referendo en el 2004. Debió irse. Un apagón madrugador señaló el resultado y no sucedió. Esa es otra historia.

LA HISTORIA NO CONTADA DE CAPRILES: ¿Cómo llegó?

Copei fue su cuna.

Puedo jactarme de decirlo: Él primero que conoció a Capriles de candidato, cuando compró el puesto de diputado, fui yo. El Presidente del partido en el Zulia, donde milite, me ordenó recibirlo e instalarlo. Lo hice. Le busque escoltas, hospedaje y chofer. Lo acompañé a recorrer la cadena de cines de su abuela en el circuito Radonski. Fue lo primero que me pidió conocer en Maracaibo.

Comí con él varias veces. Siempre pedía hamburguesas. No tomaba whiskey sino Ron “Cacique”, del “Negro”.

Llegó en una negociación del secretario general de entonces. Su candidatura a Diputado, fue comprada por el famoso bufete Baker And Mckenzie.

El único objetivo de este muchacho, ¿era abandonar su vida cómoda en la capital?. Era diferir, disminuir e intentar “derogar” una ley que se discutía en el Congreso de entonces, sobre la jurisdicción de los municipios en el Lago y el derecho a “pechar duro” a las empresas petroleras.

Cómplices fueron muchos que después los veo hablar de “regionalismo” o del “Zulia Primero” y por eso me río cada vez que los escucho.

De todo esto me enteré tiempo después.

Capriles llega a Diputado, de manera solitaria. No tenía a otros como él y los auténticos diputados de la tolda verde, lo veían extraño.

Su sorpresa fue cuando el comité nacional lo impuso de Presidente de la Cámara baja.

Allí percibo que él tipo venía no solo a ser diputado.

Abrevio.

Al llegar Chávez a Miraflores en 1999, uno de los primeros, que se le ofreció en bandeja de plata, fue precisamente Capriles. No enfrentó al “pichón” de tirano en ese momento. En justicia debo decir, como él muchos.

Curiosamente su designación como congresista por el Zulia encabezando lista, fue protestada por Juan Pablo Guanipa, Tomás Guanipa y otros.

Capriles cumplió su propósito y los emolumentos que debieron recibir los municipios, llegaron a medias.

También hubo muchos, que aspiraron al parlamento en 1998 para asegurar su candidatura a la novedosa figura de Alcalde y de Gobernador.

LA ESCALERA POLÍTICA

Llega a la Alcaldía de Baruta de la misma manera. Obtiene un buen porcentaje. Nunca le cumplió al Zulia ni a la directiva que lo eligió. Desconozco si hubo transacción monetaria.

Su figura despuntaba, acaparaba las miradas femeninas y ese aire de hombre político rico tipo “Kennedy”, captó la mirada de todos.

Para mí más parecido al hijo de la Reina de Inglaterra y el viejo heredero al trono.

UNA FASE OSCURA

Las famosas fiestas o “bacanales” de sus compinches fueron motivos de burlas.

De hecho, me bloqueo en redes a raíz de un análisis que hicimos sobre algunos capítulos Caiga quien Caiga.

El tema del financiamiento de Odebrecht a su campaña nunca, la actual AN quiso investigarlo ni discutirlo. ¿Por qué? Nada oficial se sabe.

DISTANCIA CON BORGES

Nunca hubo una relación 100% buena con el dueño de la franquicia Julio Borges. Luego Capriles captó para su bando a parte de la dirigencia.

LA DEBACLE

Comienza en el 2014.

Escribí varias columnas en el entonces periódico Sexto Poder, sobre el caso.

Capriles a los ojos de la gente, era el auténtico Presidente electo y no Nicolás, quien por cierto además nunca debió encargarse de la presidencia al morir Chávez. Esa fue otra jugada contra Diosdado, de evidente factura cubana.

La he contado varias veces y me costó el enfrentamiento con el embajador cubano, que aún se sostiene gracias a Venezuela.

Capriles era una piedra en el zapato para el chavismo.

Recuérdese que muchos al morir Chávez, aseguraban que cesaría la revolución. No contaban con el control cubano. Un Fidel que estuvo 40 años tras nuestras riquezas, haría lo posible e imposible por seguir controlando la nación de Bolívar y así lo hizo.

OPERACIÓN JAQUE MATE Parte 1

2014. Diosdado, calmado luego de la conspiración en su contra, recibe la instrucción de buscar una contrafigura de la oposición.

No podía ser Rosales. En memoria de Chávez los delitos creados en su contra eran “imperdonables”.

Julio Borges no tenía el fuelle suficiente, María Corina tampoco, apenas se iniciaban con presencia nacional.

Surge el nombre de un entrenador en las filas de Tradición, Familia y Propiedad: Leopoldo López.

De hecho, a mí me presentó el personaje Giancarlo Dimartino y me dijo: “Angel síguele la huella a este muchacho”.

Conocí a López, más parecido a los personajes de una banda de fanáticos pro hitlerianos “cabeza rapada”, que a un dirigente político.

No se equivocó Dimartino. El tipo llegó a Alcalde de Chacao y manejaba mejor el discurso que Capriles. Más formado intelectualmente.

Diosdado a través de una figura de PDVSA y del TSJ lo contacta en una reunión de alto nivel. Todo dirigido por su padre como manager.

Leopoldo López. Un heredero de Bolívar. Su padre no sabe que lo conocí a través de una pariente suya relacionada conmigo cuando en época de Pérez un primo quería una beca Gran Mariscal y el tipo como han hecho otros a nivel nacional y regional, las vendía. De tal padre, tal hijo. Siempre detrás de un “guiso”.

El fin de Leopoldo era detener y debatir el liderazgo de Capriles y luego del desastre de las elecciones regionales y municipales, le fue fácil lograrlo.

Yo me reía mucho cuando vi las protestas del 2014.

Esas han sido unas de las mejores puestas en escenas del chavismo. Muchos opositores cayeron.

Al caer Leopoldo preso, subsiguientemente también se destruye Capriles.

LA HISTORIA SE REPITE..

Algo similar ocurre en el presente. La historia es cíclica. Capriles encabeza hoy la OPERACIÓN JAQUE GUAIDÓ.

Y a mi juicio lo hace magistralmente. Jugadas precisas. Discurso apropiado ante un Guaidó que sigue teniendo serios problemas de dicción y de pensamiento político.

Prácticamente en el país los liderazgos opositores están colapsados y no se vislumbra una generación emergente.

La generación 2000 ha sido a diferencia de la del 58, la menos productiva y la más entretenida, con el afán de lucro.

María Corina muy coherente es blanco de ataques constantes por una razón simple como lo dice el tarifado de Goicochea: No es manipulable.

Es posible que tenga muchos errores. Sin embargo es la más auténtica.

Ahora debo admitir que el Capriles que observe el miércoles 2 de septiembre, rescata a pasos agigantados su liderazgo.

Las redes invadidas por los laboratorios dicen lo contrario, la calle ante su discurso dice otra cosa.

Capriles en un excelente ejercicio de neo-populismo, no solo está diciendo lo que la gente quiere escuchar. Se encamina a tener el control del parlamento, sin poder decidir totalmente, puesto que el chavismo llegará muy cercano

Guaidó no cree en la invasión, aunque como Trump la promovió y ahora admite su imposibilidad. Tampoco cree en estas elecciones.

¿Y entonces qué quiere?

La esquina de Capriles es buena: Cecilia Arocha, Rectora de la UCVE y Ramón Guillermo Aveledo, ahora atacado por los laboratorios.

EL FUTURO ES HOY

De lo que se haga o se deje de hacer dependerá todo.

Tiene que ser una respuesta sociológica aquí y ahora.

El ajedrez político no es simple.

Yo veo más allá de los movimientos aparentes y tengo muy claro lo que busca el chavismo el 6D.

Ante lo que ocurre en el entorno, Maduro and Company no está pensando en controlar una AN, que al final no la ha necesitado para hacer lo que le da la gana.

Quien no vea este juego a colores, en realidad virtual, debe retirarse y dejar avanzar a los que sí saben.

El primer objetivo se está cumpliendo.

Si ustedes supieran lo que va a pasar el 6D, (yo creo saberlo y sin petulancia lo digo) se asombrarían.

Si se los digo no me lo creerían. Igual lo hare en otra columna.

Henrique Capriles debe tiene una fuerza del Cambio.

De su lenguaje, de cómo logre rescatar ese diálogo. Esa comunicación dependerá que la gente lo vea como una genuina Fuerza del Cambio y no solo como una Fuerza de él, cambio.

