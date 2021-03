ANGEL MONAGAS en Caiga quién Caiga: El TPS que aspiran los venezolanos

El denominado TPS, por sus siglas en inglés, es motivo de muchas alegrías en la colonia venezolana residente en los Estados Unidos.

No voy a abundar sobre consideraciones legales, dado que es un tema muy tratado y mejor ampliado por los expertos en la materia.

Lo que sí queremos dejar claro, es que se trata de una acción de carácter político, más que de humanitaria. Justificada sí. Sobre todo porque fue una promesa de campaña del actual Presidente de Estados Unidos Joe Biden.

Aunque algunos dirigentes venezolanos ayudaron, pocos pueden exhibirla como un trofeo. Durante el mandato de Trump se pudo haber materializado y nunca hubo interés en ellos. Quizá en justicia, si hubo intención en el Presidente Trump. No existió la debida diligencia por el liderazgo.

Vale resaltar, que por primera vez en muchos años, los venezolanos sentimos de manera tangible una acción de beneficio colectivo. Hasta el presente, las famosas “ayudas” y entrega de “recursos financieros”, al “interinato”, han tenido muy poco efecto. Uno pregunta a los venezolanos en Colombia, en Chile, etcétera, si han sido favorecidos con una ayuda y muchos (por no decir la mayoría) opinan que no.

El otorgamiento del TPS, materializa al gobierno de Nicolás, como dictadura, o ejercicio del poder tiránico. Han obligado a la población a “huir” de manera literal, antes que morir de hambre, de violencia, o de enfermedad, producto de la crisis nacional.

Lo triste es que desde Venezuela, muchos también quieren un TPS, es decir, una manera o una forma de salir de un sistema que todos los días destruye la nación.

Después de su logro, debe seguir la lucha por los venezolanos residentes, sin olvidar a los que viven la peor pesadilla y sanción al estar dentro del territorio.

Cuál es el TPS que necesita Venezuela

Hasta el presente, las sanciones no han quebrado al régimen y dudamos que bajo el esquema actual lo haga. Mientras los “beneficiados” del régimen tengan asegurada su paz, su estabilidad, su medio de vida, ellos no están necesitados de “negociar”. De hecho, solo distraen.

Lo lamentable es quizás que, muchos en la oposición MUD-G4 tampoco están interesados en un verdadero mecanismo de liberación, para los que están en el país. Ellos, son también una clase que no sufre ni padece lo que la mayoría.

Si llegamos a la NEGOCIACIÓN sin tener a un chavismo acorralado, desesperado, todo seguirá como hasta el presente.

También requerimos “implosionar” a sectores disfrazados de “oposición” y que solo han hecho grandes fortunas y negocios durante el “interinato”.

Vuelven las conversaciones a sotto voce

Los noruegos vuelven a Venezuela. Tras bastidores comisiones se han reunido y otros insisten operan en la periferia.

Es difícil contemplar un escenario electoral, pues el régimen no retrocede en su avance de abusos y vulneración del estado de derecho.

Los venezolanos queremos un TPS, un tratado para salvarnos de la destrucción, de la persecución, de la tristeza que significa tener un país que retrocede cada día.

Muy a pesar de la manipulación de algunos medios, dizque opositores, tanto Guaidó como Maduro, perdieron el apoyo popular. Que ocurra en el segundo es lógico. Que el primero tenga tanto rechazo como el primero y que esto sea del conocimiento del Gobierno de Estados Unidos, como lo declaró recientemente el señor Juan González, preocupa, pues aleja una solución al conflicto de casi 23 años.

CAIGA QUIEN CAIGA

Es vergonzoso como los abogados venezolanos, prácticamente le chupan la “sangre”, a sus compatriotas que aspiran el TPS. Los honorarios superan con creces las cifras que exige el Gobierno Federal. Abundan además los estafadores, quienes cobran adelantado y no cumplen.

Es triste me señala el especialista venezolano Javier Medina, la situación de los paisanos en la frontera mexicana, violación de derechos humanos, entre otros abusos.

Sígueme por twitter @Angelmonagas

ANGEL MONAGAS en Caiga quién Caiga: El TPS que aspiran los venezolanos was last modified: by

Temas relacionados:

En : Opinión