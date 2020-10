ANGEL MONAGAS en Caiga quién Caiga, Ser docente y no morir en el intento

El sueldo de un docente universitario en Venezuela de dedicación exclusiva no supera los 3 dólares, si se toma en cuenta la tasa del dólar paralelo, no muy distante del oficial. De acuerdo con la tabla de los salarios del personal docente el salario de un profesor con ese cargo es de 1.228,919, 20 bolívares.

¿Puede un ser humano en cualquier lugar del mundo vivir con ese salario o ingreso mensual?

No pretendo hacer una narrativa extensa de lo importante en toda sociedad, de la figura del docente.

Cuando yo estudié pregrado, ser docente universitario era símbolo de estatus, de importancia, de gozar por su formación de algunos beneficios que el trabajador normal no tenía. Era lógico.

¿Qué sentido tiene entonces prepararse, formarse, dedicar toda una vida al estudio?

A mi me daba mucho placer enseñar y cuando recibía mi sueldo, no era para hacerme rico evidentemente, no conozco al primer millonario en el mundo que lo haga enseñando. Si pretendía que al menos me permitiese sufragar gastos importantes para incluso seguir formándome. Aprender no tiene edad ni tiempo límite.

Un día sencillamente me retiré, como muchos y por vergüenza ni siquiera me acerqué a pedir mi liquidación.

El drama de los docentes no termina allí y tampoco con los que dependen de él. Sus beneficios para las enfermedades, para atender su salud se vinieron al piso.

Muy lejos, muy atrás quedaron los años buenos…

Ni hablar de los maestros, de los docentes de primaria o de bachillerato.

Una gran parte de ellos partió hacia el exterior.

Un día conocí un médico venezolano, con tremendo currículum, experiencia y reconocimiento, trabajando en el aseo de un hotel en Florida EEUU, desde las 12 de la noche hasta las 6am.

Hecho en Revolución..

El hombre nuevo, es el hombre con ingresos miserables, que un día cada seis (6) meses puede comer proteínas (arvejas, lentejas) cuando llega la caja clap…

Los docentes han protestado varias veces. Su grito es de silencio. Solo declaraciones de acompañamiento a quien dice ser, parece, pero en definitiva para resolver no es, salvo para recibir y repartir los recursos de la USAID.

Créanme, la situación es peor a la descrita.

Provincia adentro los cuadros son desgarradoras las historias.

Solo un privilegiado personal directivo, unos 400 según palabras del propio Secretario de la Universidad de Carabobo Pablo Aure, recibe una prima en dólares, veinte veces mayor a las del docente universitario común. Aure lo justifica porque ellos son de “dedicación exclusiva”. No quedé convencido.

Las palabras sobran y no bastan.

Mi solidaridad, mi apoyo en la denuncia, en recordar a los que corresponde la solución del drama venezolano.

LA HERENCIA MALA

Romulo Bethancourt es uno de los hombres que más méritos tiene en la política venezolana.

Acertó en mucho y también se equivocó en otros.

Él es el padre del comunismo socialismo en Venezuela. Fundó diversos partidos izquierdistas socialistas.

Los adecos más rancios, los románticos que aún pretenden que vivamos de las historias pasadas, en su defensa, señalan el combate dado contra Fidel. Allí hay una manipulación.

Nada peor que un “converso”. Un viejo refrán señala “No hay cuña que más apriete que la del mismo palo”.

Rómulo participó en la fundación del partido comunista venezolano, entre otros, finalizando con un partido reconocido socialista como Acción Democrática.

Escuchen el himno de AD. Rómulo Betancourt es sin duda el abuelo del chavismo.

La genialidad de Rómulo lo llevó a hacer de AD, el partido que mejor representaba la idiosincrasia venezolana.

Parte de la fortaleza del chavismo deviene de contar en sus filas y en sus técnicos a ex adecos.

Nada más parecido a las campañas adecas que llevaron a Pérez, a Lusinchi al poder, que a una campaña chavista.

Sin Rómulo Betancourt Venezuela hoy sería una Democracia Parlamentaria, sumamente rica y desarrollada. Él fue quien orquestó el golpe de estado en contra de Isaías Medina, matando con esto a la República parlamentaria venezolana.

Un amigo de uno de los chat donde participo me recuerda: “Stalin y Trotsky fueron socialistas comunistas de la Unión Repúblicas Socialistas Soviética, una vez muerto Lenin, con el objetivo de retener el poder, Stalin eliminó a Trotsky, aunque los dos eran socialistas, La izquierda se come a sus hijos…”

“Fidel Castro y Rómulo Betancourt fueron aliados antes del derrocamiento de Pérez Jiménez. Una vez que Pérez Jiménez lo sacan del poder. Fidel Castro y Rómulo Betancourt pelean por retener el dominio de los recursos venezolanos. Al igual que Trotsky y Stalin. Ninguno de los dos dejó de ser socialistas, simplemente fueron adversarios políticos por el dominio de Venezuela”.

En esa oportunidad ganó Betancourt, con la ayuda y soporte de la extinta fuerza militar nacionalista, la cual fue formada durante la era del régimen Perezjimenista.

“A Betancourt lo relevó Raúl Leoni, el mejor presidente socialista venezolano. Leoni con la ayuda de la extinta fuerza militar nacionalista venezolana logró darle una paliza a los revoltosos socialistas cubanos-venezolanos. Sin embargo llegó luego al poder Caldera y hace la paz con los comunistas socialistas muchos relacionados con el robo…” y asalto “…a bancos, extorsionadores, secuestradores y guerrilleros acosadores de campesinos…” Este favor se cobraría luego en 1993 a través del identificado Bloque político como “el chiripero”.

El remate vendría luego con “…la llegada de Carlos Andrés Pérez y su gran amor a Fidel Castro, por ser un aliado socialista durante la lucha revolucionaria en contra de Marcos Pérez Jiménez y su resentimiento en contra de los Estados Unidos por el apoyo que le brindó al gobierno de Marcos Pérez Jiménez”.

“Carlos Andrés Pérez comienza el proceso de expropiar todas las empresas privadas petroleras norteamericanas que operaban en Venezuela en el 1976. Carlos Andrés Pérez con esta acción, creó la deuda externa más grande del mundo per cápita en Venezuela. Sin embargo, ese disparate le dio el reconocimiento nacional como el mejor presidente venezolano…” Hoy sabemos que la nacionalización fue una teatro, cuyo propósito se cumpliría mejor y sin pagar un dólar con la “reversión” que no operó gracias a Pérez.

El viernes negro tiene su genesis en la errada política de Pérez, sin exonerar al equipo económico de Herrera Campins.

Carlos Andrés Pérez quiso rectificar durante su segundo gobierno. Creo que fue el mejor plan para recuperar y apuntalar el futuro económico del país.

La caída de CAP se explica: El enfrentamiento canibal interno en AD, en especial con Lusinchi, el Presidente más corrupto que hemos tenido luego de Chávez y Maduro, empezando por Ramos Allup dentro de Acción Democrática, RCTV con su novela por estas calles, “los intelectuales profesores socialistas universitarios, los socialistas sindicalistas, la prensa izquierdista venezolana, los empresarios venezolanos temerosos de que una apertura económica traería a Venezuela productos de mejor calidad a bajo precio y le quitaría el monopolio y su reinado de usureros…”

Fue la añorada oportunidad del dictador más sangriento de América. CAP lo invita y comenzó una nueva etapa, el plan final para iniciar el control de Venezuela. Su recibimiento fue de héroe.

Todo lo demás es historia.

Sin hacer un solo disparo, Venezuela fue entregada al castrocomunismo por Hugo Chávez, el charlatán del siglo XX.

Todo este resumen viene al caso, para entender lo que ha sucedido en América con sus variables.

Chile es prácticamente su próxima víctima. Colombia también. El Presidente Duque carece de la fuerza y de la visión a distancia de Álvaro Uribe.

Sus casi 22 años en el poder en Venezuela, no tienen otra explicación sino la sinonimia de entendimiento, con los partidos que causaron el nacimiento de la barbarie chavista.

NOTA: Parte de estos comentarios, son recogidos de reconocidos historiadores y políticos, que por no tratarse de una tesis no citó, salvo que sea muy necesario.

VOLUNTAD POPULAR NI EN GOBIERNO CRECE

La deserción en ese partido es el común denominador. A pesar de todos los laboratorios que manejan, muy similares a los chavistas, estos “naranja” todos los días pierden espacio en Venezuela.

Su preocupación no radica en eso, sino en el sostenimiento de la estructura económica. En la repartición del BONO al personal de salud, muchos quedaron fuera. Los colegios de médicos hicieron mutis.

En Zulia acaban de perder cuadros completos que se desplazaron a Vente Venezuela y lo mismo ha ocurrido en el oriente del país.

Lejos de crecer, de ganar músculos políticos, lucen flácidos. A sus concentraciones prácticamente no va nadie. Insólito porque son gobierno, sui generis, pero gobierno al fin.

PROTESTAS SIN DIRECCIONALIDAD

Los educadores, los pensionados, los discapacitados, los usuarios de servicios públicos, el pueblo en general protesta por gasolina, por agua, etc y ¿Por qué el G4 no promueve los escenarios necesarios para presionar al régimen?

CAPRILES QUIERE VOLVER

No sé si se percató del error en la forma como ofreció su nombre. Ahora dice que Guanipa se equivocó al no juramentarse gobernador del Zulia, cuando fue su miedo, no visto por el orgulloso electo, el que impidió que otra fuera la suerte del estado electoralmente más importante de Venezuela.

Capriles busca el discurso. A veces acierta. El problema no es el dulce, sino el envoltorio rojo…

AUNQUE USTED NO LO CREA

Los mismos que piden a la gente que no acuda el 6D, se preparan tras bastidores para aspirar gobernaciones y alcaldías.

Por ello ruegan por un cambio de postura del gobierno de Estados Unidos.

Acertadamente el hombre mejor preparado para hacer el mal: Jorge Rodríguez, se los recordó.

El G4 iba a participar. La presión internacional los hizo desistir.

Si no es así, ¿Por qué los gobernadores y alcaldes opositores, como ejemplo, no renuncian?

La única que ha sido clara es la gobernadora del Táchira. No tiene razón a mi juicio, no obstante felicito su coherencia.

ROSALES TRAS LA CABEZA DE SU HIJO PABLO PÉREZ

A raíz de la gira de Pablo Pérez, ahora como PJ original, por el Zulia, varios cuadros directivos se han desplazado hacia los aurinegros.

Esto molestó muchísimo al hombre de las 24 horas por la mañana y 24 por la noche.

Ordenó su captura y muerte política.

Pablo lo conoce bien y sabe qué hacer.

Es triste ver como se pelean por una botella vacía. Tanto PJ como UNT solo quedan en el recuerdo. En la calle han perdido toda influencia.

De vez en cuando vemos al diputado Avilio Troconis en el conocido restaurante Mi Vaquita, muy bien acompañado y degustando un 12 años, al mejor estilo de Bernabé Gutierrez. ¿Será que fue adeco?

NO ESTOY DE ACUERDO AUNQUE ENTIENDO

La postura del partido centro democrático, PCD, que lidera Carlos Alaimo, es de acompañar el muerto antes de nacer, bautizado CONSULTA, cosa que idearon a oscuras en un restringido piso del Este el G4, favoreciendo con las preguntas.

Carlos Alaimo no lo apoya y ha señalado argumentos contundentes contra esta “farsa”, que solo creará expectativas y luego más frustraciones.

Carlos Alaimo, en su propósito de hacer un modelo de partido auténticamente democratico, lo justifica diciendo que la mayoría paso por encima del propio Presidente de la organización, durante el debate.

SOPA DE POLLO SIN POLLO…

Es la mejor definición que encuentro de la figura de Guaidó. Completamente “inocuo”, “insípido”. Oírlo hablar es una tortura para el lenguaje, para la sintaxis y la semántica.

ESTÁ CONFIRMADO que se ha planteado su cambio. La gente que rodea al propio Presidente Trump lo ha manejado. Después del 3NOV nada se descarta.

El correlón Goycochea lo corroboró. Detrás está Borges y Guanipa. Ambos muchos más preparados para esa responsabilidad y con una mejor estructura política. Evidentemente lo niegan. En política hay una máxima de “negar toda aspiración, hasta que sea un hecho”. Los políticos pocas veces dicen lo que quieren.

Si los venezolanos siguen con el mismo médico. Que no ha podido dar con la causa del mal al ser realmente los transmisores, pues nuestro diciembre será el peor que hayamos recordado.

