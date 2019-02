¿Para qué sirve el Agujero En La Tapa Del Bolígrafo?

Si eres como la mayoría de la gente, recuerdas que cuando niño te preguntaste para que fue diseñado el pequeño agujero en la tapa del bolígrafo. Incluso en la edad adulta, cuando nos molestamos en notar la pequeña abertura en la tapa, todavía nos seguimos preguntando qué está haciendo allí. Si bien muchos dicen que es una extraña manera de mantener la tinta fluyendo, en realidad hay una explicación mucho más reflexiva. Los fabricantes de los bolígrafos que están tan presentes en nuestras vidas, entendieron que los niños pequeños probablemente acabarían metiéndolos a la boca algún día, corriendo un gran peligro de asfixia. Ellos tomaron medidas para evitar que se ahogaran colocando un agujero en la tapa para que en el caso de que si una tapa se atascara en la garganta de un pequeño, todavía pudiera entrar el aire a sus pulmones.

