En Reino Unido: Un hombre se disfrazó de arbusto para violar la cuarentena. En medio de las medidas de distanciamiento social que los gobiernos de numerosos países han implementado para hacer frente a la pandemia del coronavirus, algunas personas han demostrado estar dispuestas a hacer cualquier cosa para poder disfrutar del aire libre aunque sea por unos instantes.

Tal es el caso de un residente del condado inglés de Hertfordshire (Reino Unido), quien fue sorprendido por sus vecinos usando un ingenioso método para escapar de la cuarentena: se disfrazó de arbusto. Nicholas Murray y Madeline Mai-Davies observaron con incredulidad el cómico momento en que su vecino se escabullía fuera de su casa vistiendo un frondoso traje de hojas. Entre risas, la pareja grabó la escena en video y lo compartió en la plataforma TikTok.

