Fuiste a cargar gasolina en un auto que has comprado nuevo y no sabías donde tenía la compuerta para que el señor de la estación de servicio coloque el combustible.. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos vergonzosos en una bomba de gasolina donde te diste cuenta de que estacionaste el automóvil en el lado opuesto a donde está el tanque de gasolina? Nos ha pasado a los mejores.

Entonces, te alegrará saber que la mayoría de los conductores compartirán tu vergüenza después de darte cuenta de que nuestros autos nos han estado mostrando en qué lado está el tanque durante décadas.

Si prestas mayor atención a la luz indicadora de gasolina en tu vehículo, puedes notar que hay una flecha al lado de la bomba.

Esa flecha te indica en qué lado está el tanque de combustible.

Otras luces simplemente usan el mango de la bomba para indicar en qué lado está.

¿ Para que sirve la flecha en el indicador de gasolina de mi auto ? was last modified: by

Loading...

¿ Para que sirve la flecha en el indicador de gasolina de mi auto ?

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):