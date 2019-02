¿Por qué el Carrito De Supermercado tiene pliegues y para que sirven?

El carrito de la compra, de todas las cosas que usamos en nuestra vida cotidiana, debería ser el más fácil de explicar.

A veces, el propósito de los artículos cotidianos se pierde entre su función principal, que en este caso es llevar los productos mientras compras.

Sin embargo, los fabricantes de estos carros aparentemente básicos son más avanzados de lo que les hemos dado crédito.

Si bien incluso nuestras damas no lo saben, hay un propósito detrás de esos bucles de metal que enmarcan la parte superior de nuestros carros de comestibles; para colgar sus bolsas con artículos livianos como pan y huevos, para que no se rompan entre los productos más pesados. Hazles un favor a los compradores y muéstrales cómo se hace la próxima vez para hacerles la vida más fácil.

