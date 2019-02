Alguna vez te has preguntado porqué las botellas de cerveza y sodas tienen esa forma.. No es un gran misterio por qué se inventó la botella, pero ¿alguna vez te detuviste a preguntarte sobre el diseño de la botella de cerveza?

Específicamente, ¿por qué el “cuello” es tan largo y tiene la forma que tiene? Bueno, resulta que la forma del cuello de la botella está diseñada intencionalmente para alentar a la persona a sostener la cerveza por la parte superior de la botella, donde el calor del cuerpo no caliente el resto de la cerveza antes de que puedan terminarla.

¿Porqué las botellas de cerveza tienen esa forma? was last modified: by

Loading...

¿Porqué las botellas de cerveza tienen esa forma?

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):