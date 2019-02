¿Porqué las cajas de comida china para llevar tienen esa forma?

Pedimos comida china para llevar y nos dieron todo en unas cajitas muy simpáticas.. está bien, siempre nos dan la comida china en esa caja pero el día de hoy nos fijamos que tienen una forma particular para un uso interesante..

Si alguna vez ha estado en un restaurante para comprar algo de comida china para llevar y pediste platos de papel, recibiendo una mirada que te decía que estas un poco equivocado, hay una buena razón para ello.

Al igual que los empaques de papel de condimentos, en los establecimientos de comida rápida, las cajas para llevar de comida china se pliegan de tal manera que, se convierten en platos de cartón de tamaño perfecto. ¿La mejor parte? Tu comida ya está en el plato, así que puedes comer directamente. Básicamente, te están mirando como si estuvieras loco porque los platos están integrados.

