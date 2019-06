Vecinos y jubilados lanzan billetes en las puertas del BCV protestando que el Bolívar no vale nada

Un grupo nutrido de luchadores sociales de distintas parroquias de Caracas acompañados por pensionados ejecutaron una protesta creativa en la entrada del Banco Central de Venezuela en la cual lanzaron centenares de billetes al cielo exclamando que el Bolívar no vale nada, destacaron también que el Gobierno de facto de Nicolás Maduro ha impuesto por la vía de los hechos el dólar como la principal moneda para comprar productos en Venezuela.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, señaló que el bolívar como moneda no vale nada, a causa de una brutal hiperinflación generada por la tiranía de Nicolás Maduro, con una maleta enorme de billetes de la moneda nacional no puedes adquirir ni un mísero dólar. “Aquí el pueblo está ganando salarios de hambre y aquí hay que decirlo sin pelos en la legua que la economía no obedece a la dictadura- y ahora sacaron unos nuevos billetes de hasta BsS 50000 lo cual no alcanza para comprar un carajo. Ellos destruyeron el salario como forma de progreso para los venezolanos”, dijo.

Rojas explicó que en Venezuela están igual o peor como en la Segunda Guerra Mundial donde para comprar un bollo de pan necesitas carretillas de billetes, esa realidad también la sufre el pueblo humilde que en tres simples paquetes de harinas de maíz se le fue todo el salario mínimo. “Nos estamos muriendo de hambre, sentimos mucha rabia y dolor, incluso los billetes producidos por el Banco Central son elaborados a perdidas”.

El integrante de la Plataforma Nacional de Conflicto del Frente Amplio Venezuela Libre criticó que el dictador Maduro alardea haciendo pública su condición de antimperialista, cuando en la realidad y por la vía de los hechos instauro al dólar como la moneda oficial en el país para adquirir bienes y servicios. “Ahora vas a un supermercado a comprar un poquito de comida o simplemente comerte un perro caliente y la moneda usada son los billetes verdes del tan criticado imperio Norteamericano”, afirmó.

Exclamó mientras lanzaba un fajo enorme de bolívar al cielo en las puertas del BCV que no vienen a pedirle a la dictadura de Maduro rectificaciones, sino que la única forma de solucionar este desastre económico que propicio la destrucción del Bolívar como moneda es la salida de la tiranía- “Esta manifestación creativa la hacemos en pleno centro de Caracas a pocas cuadras de Miraflores, demostrando que los vecinos de Libertador hace tiempo perdieron el miedo y seguirán las protestas hasta lograr a través de una rebelión popular”.

Por su parte Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados, reveló que para el cobro de la pensión, en los bancos solo tienen billetes de 50.000 bolívares, por lo cual piden llevar 30.000 en efectivo para el cambio. “Esta es una ofensa enorme para esa persona de la tercera edad que cotizo para una pensión digna, que en realidad es de míseros 40 mil bolívares, Nosotros exigimos la salido de dice llamarse Gobierno pero en realidad están usurpando esos cargos,” sentenció.

