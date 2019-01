VENEZUELA: Niño cae a un rio y lo devoran las pirañas

COJEDES, VENEZUELA.- No es una película de Hollywood, de esas con las que fantasean con pirañas voladoras, esta vez ha sido real, en los los rios venezolanos ocurren casos así, cuando no se tiene el debido cuidado en acercarse a lugares dominados por estos moustros voraces de la selva. El cuerpo de un pequeño de cuatro años de edad que se encontraba desaparecido fue localizado sin vida en el río Portuguesa del caserío Samancito en Cojedes devorado por pirañas.

Fuentes señalan que el infante se aprovechó de un descuidado de la mamá para salir de su casa. Lamentablemente, el pequeño cayó en el río de la zona se ahogó y luego fue comido por estos peces voraces. El hecho ocurrió el pasado sábado 26 de enero. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) investigan, según reseña El Cooperante. Con información de: 2001

