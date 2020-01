28Ene20: Movistar reporta Caída de su señal en la Gran Caracas

En un comunicado vía twitter, la empresa Movistar, filial de la española Telefónica, ha indicado que su señal ha sido afectada por una incidencia que limita la cobertura en la zona de la gran Caracas.

Incidente en la plataforma interrumpe nuestros servicios en algunas zonas del oeste de Caracas. El equipo de campo se traslada al sitio para verificar la situación y trabajar en su pronta recuperación.

Usuarios han indicado la pérdida de la señal en sus diferentes zonas.

Todo San Martín, paraíso y Catia — WILMER NOGUERA (@WWNOGUERA) January 28, 2020

Buen día, yo diría Norte, sur, este y oeste. Cada día que pasa la conexión es peor, lástima porque fueron una de las mejores compañías telefónicas. — Suk@mor (@sukamor) January 28, 2020

Buenos días yo me encuentro en la carretera nueva el Junquito no hay señal de llamadas ni de internet le agradecemos su colaboración saludos cordiales — yenny fernandez (@yennyfernandez5) January 28, 2020

Caricuao también.. — Mario Lopez (@cardioantro) January 28, 2020

