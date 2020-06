Movistar une a Ciudad Ojeda y Cabimas a su red 4G

Movistar suma a Ciudad Ojeda y Cabimas a su huella 4G

Telefónica│Movistar ha logrado completar el encendido de 197 sitios en siete ciudades del país: Caracas, Maracaibo, Maracay, Barquisimeto, Maturín, Ciudad Ojeda y Cabimas.

“Estamos conscientes de la relevancia que tiene la conectividad para las familias venezolanas en estos momentos críticos. Por esta razón, hemos evaluado y aplicado todas las alternativas a nuestro alcance para responder con tecnología más avanzada que pueda representar una mejora en las comunicaciones”, José Luis Rodríguez Zarco, presidente de Telefónica | Movistar Venezuela.

En el último año y medio la compañía ha invertido 26,5 millones de dólares en tecnología 4G.

Caracas, 10 de junio de 2020. La empresa de telecomunicaciones anunció en el mes de febrero el despliegue adicional de nodos de LTE para reforzar la cobertura de esta red y sumar nuevas ciudades a la huella. Producto de un gran esfuerzo en medio de la coyuntura actual por la pandemia del COVID-19, Movistar ha logrado completar el encendido de 197 sitios para robustecer la cobertura 4G+ en cuatro ciudades del país: Caracas, Maracaibo, Maracay y Barquisimeto, además de ampliar el servicio a Maturín, Ciudad Ojeda y Cabimas.

José Luis Rodríguez Zarco, presidente de Telefónica | Movistar Venezuela, precisó que además se están instalando nodos de última evolución que ofrecerá una mejor experiencia de comunicación, permitiendo a los clientes con dispositivos compatibles registrar mayores velocidades de navegación en 4.5G. “Estamos conscientes de la relevancia que tiene la conectividad para las familias venezolanas en estos momentos críticos, por esta razón, hemos evaluado y aplicado todas las alternativas a nuestro alcance para responder con tecnología más avanzada que pueda representar una mejora en las comunicaciones. Nos enorgullece decir que estamos ejecutando el despliegue circunstancias bastante adversas y logramos avanzar en el plan de inversión. Nuestro compromiso con el desarrollo de las telecomunicaciones en el país es inquebrantable”, expresó.

Además, como parte de la evolución tecnológica, este despliegue también contribuye a mitigar la saturación de la red 3G y brinda mejores alternativas frente a plataformas en obsolescencia, como es el caso de 2G.

Movistar es la operadora con el mayor parque de clientes 4G del mercado, con una inversión de más de 26,5 millones de dólares en el último año y medio.

Para conocer más sobre las zonas de cobertura 4G+ LTE y los detalles de su operación, los usuarios pueden visitar el sitio web de la operadora www.movistar.com.ve y las cuentas en redes sociales @MovistarVE en Twitter, Instagram y Facebook.

Una gestión con compromiso social

Además de los esfuerzos para responder los incrementos exponenciales de conectividad durante la cuarentena, Movistar ha ejecutado iniciativas de apoyo para la sociedad venezolana.

En el mes de abril amplió el ancho de banda de su red WiFi en 36 hospitales durante la etapa de contención del Covid-19 para brindar un recurso de conexión más robusto al sector salud.

Formalizó una alianza con Unicef para la difusión de mensajes informativos para la prevención del coronavirus a través de sus plataformas, asimismo, enfocó la temática de su portal Dialogando.com.ve en contenido educativo y digital en época de confinamiento.

A través de Fundación Telefónica Movistar incrementó sus esfuerzos para contribuir con la educación a distancia a través de herramientas y programas de formación dirigidos a docentes y estudiantes.

