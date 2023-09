Los mejores Restaurantes de Comida típica o tradicional de Marsella

Marsella es una ciudad francesa que se caracteriza por su diversidad cultural y gastronómica. Su ubicación en la costa mediterránea le permite disfrutar de una gran variedad de pescados y mariscos, así como de influencias de otras cocinas como la italiana, la griega o la magrebí. En este artículo te presentamos cinco restaurantes de comida típica o tradicional de Marsella que no te puedes perder si visitas esta hermosa ciudad.

1. Chez Fonfon:

Este restaurante es uno de los más famosos y antiguos de Marsella, fundado en 1952. Su especialidad es la bouillabaisse, un guiso de pescado con azafrán, hinojo, tomate y patatas que se sirve con pan tostado y rouille, una salsa picante a base de ajo, pimiento y mayonesa. El restaurante tiene una terraza con vistas al puerto y al castillo de If, donde se ambienta la novela El conde de Montecristo.

2. L’Epuisette:

Otro restaurante que destaca por su bouillabaisse es L’Epuisette, situado en una cala junto al mar. El chef Guillaume Sourrieu elabora este plato con pescados frescos del día, como el rape, el salmonete, el gallo o el cabracho. Además, ofrece otras delicias como el loup en croûte de sel, un lobo (o lubina) horneado con una costra de sal, o el foie gras de pato con higos y miel.

3. Le Petit Nice:

Si buscas un restaurante de alta cocina con estrellas Michelin, Le Petit Nice es tu opción. El chef Gérald Passédat ofrece una cocina creativa y refinada que se inspira en los sabores del Mediterráneo. Algunos de sus platos son el carpaccio de langosta con caviar, el calamar relleno de morcilla y manzana, o el postre llamado Le Voyage, que consiste en un helado de limón con espuma de coco y fruta de la pasión.

4. La Cantinetta:

Para los amantes de la cocina italiana, La Cantinetta es un restaurante acogedor y familiar que ofrece platos caseros y auténticos. Su carta incluye antipasti como la burrata con tomates confitados, primi piatti como los gnocchi al pesto o los ravioli de ricotta y espinacas, y secondi piatti como el ossobuco con polenta o el saltimbocca a la romana. También tiene una buena selección de vinos italianos y franceses.

5. Le Comptoir du Cours Julien:

Finalmente, si quieres probar la comida magrebí, Le Comptoir du Cours Julien es un restaurante que fusiona las cocinas marroquí, argelina y tunecina. Su menú ofrece entradas como el hummus, el tabulé o las briouats (empanadillas rellenas), platos principales como el cuscús, el tajine o la pastela (pastel de hojaldre relleno de carne y frutos secos), y postres como el baklava o la crema catalana con agua de azahar.

