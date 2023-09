Recorrido turístico por la Ciudad de Marsella

¿Estás pensando en visitar la ciudad de Marsella?

Si es así, te recomendamos que no te pierdas este recorrido turístico por la ciudad, que te permitirá conocer sus principales atractivos, su historia y su cultura. En este artículo, te contamos todo lo que necesitas saber sobre este tour, que dura unas cuatro horas y que incluye transporte, guía y entradas a los monumentos.

El recorrido turístico por la ciudad de Marsella comienza en el puerto viejo, donde podrás admirar el emblemático edificio de la Lonja, el Fuerte de San Juan y el Fuerte de San Nicolás, así como el famoso barrio del Panier, con sus calles estrechas y sus casas coloridas. Desde allí, te dirigirás al Palacio Longchamp, una impresionante construcción del siglo XIX que alberga el Museo de Bellas Artes y el Museo de Historia Natural. Podrás pasear por sus jardines y fuentes, y disfrutar de las vistas de la ciudad.

La siguiente parada será la basílica de Notre-Dame de la Garde, el símbolo de Marsella, situada en lo alto de una colina. Desde su terraza, tendrás una panorámica espectacular de la ciudad y del mar Mediterráneo. Podrás visitar el interior de la basílica, que destaca por su arquitectura románico-bizantina y por su gran estatua dorada de la Virgen con el Niño.

El recorrido turístico por la ciudad de Marsella continúa por el barrio de La Canebière, la avenida más famosa de la ciudad, donde podrás ver edificios históricos como la Ópera, el Ayuntamiento o la Bolsa. También pasarás por el mercado de Noailles, donde podrás degustar algunos productos típicos de la gastronomía marsellesa, como el pan con aceitunas, el queso de cabra o la sopa de pescado.

La última parte del tour te llevará al Parque Nacional de los Calanques, un espacio natural protegido que se extiende a lo largo de la costa entre Marsella y Cassis. Allí podrás admirar los impresionantes acantilados, las calas escondidas y las aguas cristalinas. Podrás hacer una parada en una de las calas para bañarte o tomar el sol, o bien optar por hacer una excursión en barco para ver las calas desde el mar.

El recorrido turístico por la ciudad de Marsella termina en el mismo punto donde empezó, el puerto viejo. Allí podrás seguir disfrutando del ambiente marinero y de la gastronomía local, o bien tomar un transporte público para volver a tu alojamiento. Esperamos que este tour te haya gustado y que hayas descubierto los encantos de esta ciudad tan especial.

