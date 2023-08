Si te gusta el deporte y quieres conocer una ciudad con encanto, Santander es tu destino ideal. En esta entrada te vamos a contar 5 deportes que se practican en la ciudad de Santander, de la provincia de Cantabria, y cómo puedes disfrutarlos durante tu visita.

1. La vela. Santander es una ciudad marinera por excelencia, y la vela es uno de los deportes más populares entre sus habitantes. La bahía de Santander ofrece unas condiciones óptimas para navegar, con vientos suaves y constantes, y un paisaje espectacular. Puedes alquilar un velero o apuntarte a un curso de iniciación en alguno de los clubes náuticos que hay en el puerto. También puedes asistir a alguna de las regatas que se organizan a lo largo del año, como la Semana Internacional de Vela o el Trofeo Príncipe de Asturias.

2. El remo. Otro deporte que tiene mucha tradición en Santander es el remo, especialmente las regatas de traineras, unas embarcaciones típicas del Cantábrico que se impulsan con 13 remeros y un patrón. El remo es un deporte que requiere fuerza, coordinación y resistencia, y que se practica tanto en el mar como en la ría de Cubas. Si quieres probar esta experiencia, puedes apuntarte a alguna de las escuelas de remo que hay en la ciudad, o simplemente admirar el espectáculo de las competiciones que se celebran en verano.

3. El surfing. Santander es también un destino perfecto para los amantes del surfing, ya que cuenta con varias playas donde rompen olas de calidad durante todo el año. La playa de El Sardinero es la más famosa y concurrida, pero también puedes encontrar buenos spots en la playa de Los Peligros, la Magdalena o Liencres. Si eres principiante, hay muchas escuelas de surf donde puedes aprender los fundamentos de este deporte, y si eres experto, puedes disfrutar de olas potentes y tuberas en algunos días.

4. El golf. Si prefieres un deporte más tranquilo y relajado, el golf es una buena opción para practicar en Santander. La ciudad cuenta con dos campos de golf de gran prestigio: el Real Golf de Pedreña, donde jugó el legendario Severiano Ballesteros, y el Campo Municipal de Golf Mataleñas, situado junto al faro de Cabo Mayor, con unas vistas impresionantes de la costa. Ambos campos tienen 18 hoyos y están abiertos al público previa reserva.

5. El senderismo. Santander no solo tiene mar, sino también montaña. La ciudad está rodeada de espacios naturales donde puedes hacer rutas de senderismo de diferentes niveles de dificultad y duración. Algunos ejemplos son el Parque Natural de Peña Cabarga, el Parque Natural Dunas de Liencres o el Parque Natural Saja-Besaya. Estos parques te ofrecen la oportunidad de conocer la flora y fauna autóctonas, así como algunos monumentos históricos y culturales.

Como ves, Santander es una ciudad que ofrece muchas posibilidades para los aficionados al deporte. No importa si te gusta el agua, la tierra o el aire, siempre encontrarás una actividad que se adapte a tus gustos y necesidades. Y además, podrás combinar el deporte con el turismo, la gastronomía y la cultura de esta ciudad tan acogedora y dinámica.

