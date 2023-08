Los 5 deportes que más se practican en la ciudad de Avilés en España, son:

Fútbol: el deporte más popular y con mayor número de aficionados y practicantes. El equipo de la ciudad es el Real Avilés, que juega en la Segunda División B.

Balonmano: otro deporte con mucha tradición y seguimiento en Avilés. El equipo femenino, el Balonmano Aula Cultural, compite en la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría nacional.

Piragüismo: Avilés cuenta con una ría navegable que permite la práctica de este deporte acuático. El Club Piragüismo Ensidesa es el más destacado de la ciudad y ha logrado varios títulos nacionales e internacionales.

Atletismo: el deporte rey de las pistas también tiene su espacio en Avilés. La ciudad dispone de un estadio municipal con una pista de atletismo homologada y alberga varias competiciones a lo largo del año.

Ciclismo: otro deporte que goza de gran afición en Avilés. La ciudad cuenta con varias rutas ciclistas que recorren su entorno natural y urbano. Además, Avilés ha sido varias veces sede de etapas de la Vuelta a España.

Los 5 deportes que más se practican en la ciudad de Avilés en España was last modified: by