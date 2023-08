5 deportes que se practican en Santiago de Compostela

Santiago de Compostela es una ciudad famosa por su patrimonio histórico y cultural, pero también por su oferta deportiva. En esta entrada, te presentamos cinco deportes que se practican en Santiago de Compostela y que puedes disfrutar si visitas esta hermosa ciudad.

1. Senderismo.

Santiago de Compostela es el punto final del Camino de Santiago, una ruta de peregrinación que atraviesa España y parte de Europa. Muchas personas recorren el Camino a pie, en bicicleta o a caballo, disfrutando del paisaje, la cultura y la espiritualidad que ofrece. Además, Santiago cuenta con otros senderos que recorren su entorno natural, como la Ruta del Holandés, una variante del Camino Francés que pasa por los municipios de Arzúa, Touro, Boqueixón y Santiago.

2. Golf.

Si te gusta el deporte de los palos, Santiago de Compostela tiene cuatro campos de golf donde puedes practicar tu swing. Dos de ellos son campos de golf de 9 hoyos, ubicados en Silleda y Rois. Otro es un campo rústico, situado en Padrón. Y el último es un campo de pitch & putt, una modalidad más sencilla y rápida del golf, que se encuentra en Vedra.

3. Piragüismo.

El río Ulla es el escenario ideal para practicar el piragüismo o el kayak, dos deportes acuáticos que consisten en desplazarse por el agua con una embarcación impulsada por un remo. El Ulla tiene varios tramos navegables, desde el embalse de Portodemouros hasta Padrón, donde se puede disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad del río. En el área recreativa de Agronovo, en Vedra, hay un puesto de alquiler de embarcaciones para navegar por el Ulla.

4. Baloncesto.

El baloncesto es uno de los deportes más populares en Santiago de Compostela, gracias al equipo profesional Obradoiro CAB, que compite en la Liga ACB, la máxima categoría del baloncesto español. El Obradoiro juega sus partidos en el Multiusos Fontes do Sar, un pabellón con capacidad para 6.000 espectadores que se llena de aficionados cada vez que hay un partido. El Obradoiro tiene una gran tradición y una fiel afición que lo apoya incondicionalmente.

5. Atletismo.

Santiago de Compostela también es una ciudad propicia para el atletismo, tanto para los corredores aficionados como para los profesionales. La ciudad cuenta con varias pistas de atletismo, como la del Estadio Multiusos de San Lázaro o la del Campus Sur de la Universidad. Además, cada año se celebran varias carreras populares que reúnen a miles de participantes, como la Media Maratón Cidade de Santiago o la Carrera Pedestre Popular San Silvestre.

Estos son solo algunos ejemplos de los deportes que se practican en Santiago de Compostela, pero hay muchos más. Si te gusta el deporte y quieres conocer una ciudad con mucho encanto, no lo dudes y visita Santiago de Compostela.

