Los 5 deportes que más se practican en Ferrol, España

¿Te gustaría conocer algunos de los deportes que se practican en Ferrol, una ciudad situada en el norte de la provincia de La Coruña, en Galicia? Ferrol es una ciudad con una larga tradición marítima e industrial, pero también con una gran oferta deportiva y cultural. En este artículo te presentamos cinco deportes que puedes practicar o ver en Ferrol, tanto en su zona urbana como en su entorno natural.

1. Remo.

El remo es uno de los deportes más arraigados en Ferrol, ya que cuenta con varios clubes y asociaciones que compiten en diferentes modalidades y categorías. El remo en banco fijo es el más popular, y consiste en remar con una embarcación de madera llamada batel, trainerilla o trainera, según el número de remeros. Estas embarcaciones se caracterizan por tener un timonel que dirige el rumbo y marca el ritmo. El remo en banco fijo se practica en la ría de Ferrol, donde se celebran regatas locales, regionales y nacionales. Uno de los clubes más destacados es el A Cabana-Ferrol Clube de Remo, que tiene representación desde alevín hasta absoluta.

2. Baloncesto.

El baloncesto es otro de los deportes con más afición en Ferrol, especialmente el baloncesto femenino. El equipo más representativo es el BAXI Ferrol, que milita en la Liga Femenina Endesa, la máxima categoría del baloncesto femenino español. El BAXI Ferrol ha sido campeón de liga en dos ocasiones (1981 y 1982) y subcampeón en otras cuatro (1979, 1980, 1983 y 1984). Además, ha participado en competiciones europeas como la Copa de Europa o la Eurocopa. El BAXI Ferrol juega sus partidos como local en el pabellón municipal de A Malata, con capacidad para 5000 espectadores. Además del BAXI Ferrol, existen otros clubes de baloncesto en la ciudad, como el Baloncesto Base Costa Ártabra, el Basket School o el Basketmi Ferrol, este último dedicado al baloncesto en silla de ruedas.

3. Surf.

El surf es un deporte que cada vez tiene más adeptos en Ferrol, gracias a las condiciones óptimas que ofrece su costa atlántica para la práctica de este deporte acuático. Ferrol cuenta con varias playas aptas para el surf, como Doniños, San Xurxo, Esmelle o Santa Comba, donde se pueden encontrar olas de calidad durante todo el año. Además, hay varias escuelas y tiendas especializadas en surf que ofrecen cursos, alquiler y venta de material y asesoramiento. Algunas de ellas son la Escuela Galega de Surf, la Escuela de Surf Pantín o la Escuela de Surf Valdoviño.

4. Golf.

El golf es otro deporte que se puede practicar en Ferrol, ya que dispone de un campo de golf situado en el municipio vecino de Narón. Se trata del Campo Municipal Golf As Cabazas, un campo público de 18 hoyos que se inauguró en 2005 y que está integrado en el paisaje natural de la zona. El campo tiene una longitud de 6000 metros y un diseño variado y exigente, con calles estrechas, obstáculos de agua y bunkers. El campo cuenta con una casa club, un campo de prácticas, un putting green y un chipping green.

5. Senderismo.

El senderismo es una actividad deportiva y recreativa que consiste en caminar por senderos o caminos rurales, disfrutando del contacto con la naturaleza y del patrimonio cultural del lugar. Ferrol ofrece varias rutas de senderismo por su entorno rural, donde se pueden apreciar paisajes variados como montes, valles, ríos, playas o acantilados. Algunas de las rutas más recomendables son la Ruta del Agua, que recorre el curso del río Xubia y sus molinos; la Ruta de los Castillos, que visita las fortalezas de San Felipe y La Palma, que defendían la entrada de la ría de Ferrol; o la Ruta de los Miradores, que ofrece unas espectaculares vistas de la costa ferrolana.

Estos son solo algunos de los deportes que se practican en Ferrol, una ciudad que te sorprenderá por su diversidad y su dinamismo. Si te animas a visitarla, no dudes en probar alguno de ellos y vivir una experiencia única.

