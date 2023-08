5 deportes que se practican en la ciudad de Torrente en España

Si te gusta el deporte y vives en la ciudad de Torrente, en España, tienes muchas opciones para practicar tu actividad favorita. En este artículo te presentamos cinco deportes que se practican en esta localidad valenciana y los lugares donde puedes disfrutarlos.

Fútbol:

El deporte rey no podía faltar en esta lista. En Torrente hay varios clubes de fútbol, tanto amateur como profesional, que compiten en diferentes categorías. El más conocido es el Torrent Club de Fútbol, fundado en 1922 y que actualmente milita en la Tercera División. Su estadio es el San Gregorio con capacidad para 4.000 espectadores. Si quieres jugar al fútbol, puedes apuntarte a alguna de las escuelas o equipos que hay en la ciudad, o simplemente alquilar una pista en alguna de las instalaciones deportivas municipales.

Pádel:

Este deporte de raqueta, que combina elementos del tenis y del squash, tiene cada vez más adeptos en España. En Torrente puedes practicar pádel en el Polideportivo Anabel Medina , que cuenta con 10 pistas de cristal y césped artificial, o en el Club de Tenis y Pádel Torrent , que dispone de 8 pistas de pádel y 4 de tenis. Ambos centros ofrecen clases, torneos y actividades para todos los niveles y edades. Además, Torrente ha sido sede del Campeonato de España de Pádel en varias ocasiones.

Atletismo:

Si te gusta correr, saltar o lanzar, en Torrente tienes varias opciones para practicar atletismo. El Polideportivo Central dispone de una pista de atletismo homologada por la Federación Española de Atletismo, con 8 calles y zonas para salto de longitud, salto de altura, salto con pértiga, lanzamiento de peso, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de martillo. Además, en Torrente se celebran varias carreras populares a lo largo del año, como la Legua Urbana Ciutat de Torrent, que tiene una distancia de 5.572 metros y se disputa por las calles del centro histórico, o el Campeonato de España Absoluto de Atletismo al Aire Libre, que reúne a los mejores atletas del país.

Ciclismo:

El ciclismo es otro deporte muy practicado en Torrente, tanto en su modalidad de carretera como de montaña. La ciudad cuenta con una red de carriles bici que conectan los diferentes barrios y zonas verdes, así como con varias rutas cicloturistas que recorren el entorno natural del municipio. Además, Torrente acoge cada año la Carrera ciclista Cadetes Trofeo Caixa Rural Torrent, una prueba puntuable para el ranking nacional de esta categoría. Si quieres formar parte de un club ciclista, puedes unirte al Club Ciclista Torrent, que organiza salidas, marchas y competiciones para sus socios.

Futsal:

El futsal o fútbol sala es un deporte derivado del fútbol que se juega en una cancha más pequeña y con un balón más pesado. En Torrente hay varios equipos de futsal que compiten en ligas locales, provinciales y autonómicas, tanto masculinas como femeninas. El más destacado es el Futsal Torrent, que juega en la Segunda División B y tiene su sede en el Pabellón Anabel Medina. Este deporte es ideal para mejorar la técnica, la velocidad y la coordinación, y se puede practicar desde edades tempranas. De hecho, algunos futbolistas profesionales como Raúl Torrente empezaron jugando al futsal.

