CARACAS, VENEZUELA.- A partir del 15 de Abril de 2021 los pasaportes venezolanos tendrán vigencia de 10 años, así mismo las prórrogas durarán 5 años, informó hace poco el SAIME, ente encargado de emitir dichos documentos.

En este mismo orden de ideas, de acuerdo a la web del organismo, el costo del pasaporte es de 3,35908632 Petros; mientras que las prórrogas es de 1.67954316 Petros, ambos montos según la cotización que tenga la criptomoneda el día de la cancelación.

Usted puede consultar el equivalente de estos montos en bólivares diariamente en nuestra sección Costos de Trámites en el SAIME.

La información la dio a conocer el director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Gustavo Vizcaíno, quien señaló que la propuesta, ya autorizada, fue liderizada por la administración de Maduro y que la misma ya se encuentra en la adecuación del sistema electrónico, para la emisión de los pasaportes y prórrogas, con las nuevas especificaciones de las vigencias.

“Los pasaportes venezolanos tendrán una vigencia de 10 años y las prórrogas cinco años, y los usuarios seguirán cancelando los mismos montos establecidos por las emisiones de estos documentos, que deben ser solicitados y cancelados, por la página web www.saime.gob.ve ”, indicó.

Vizcaíno explicó que en el caso de los niñas y niñas los pasaportes tendrán otros lapsos de vigencia, motivado a los cambios faciales que se van produciendo en el desarrollo “es por ello que ha quedado establecido que, la vigencia de los pasaportes ordinarios será:

Tres (3) años de vigencias para niños y niñas de 0 a 3 años

Cinco (5) años de vigencia para niños y niñas de 3 a 17 años

Diez (10) años de vigencia para los venezolanos y venezolanas a partir de 18 años de edad

Recordó que al momento de solicitar este documento para los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad, deben estar acompañados por uno de sus padres, presentar la cédula de identidad, los que ya hayan tramitado, y la partida de nacimiento.

Finalmente informó que el pasaporte ordinario cuenta con una cantidad de 32 páginas y que según el artículo N°13 de la Gaceta Oficial el usuario podrá libremente solicitar el pasaporte con 48 páginas.



