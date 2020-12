Cómo solicitar la prórroga del pasaporte en el SAIME, Guía Paso a Paso

Cómo solicitar prórroga del pasaporte en el SAIME, Guía Paso a Paso

De acuerdo al organismo, los ciudadanos venezolanos que se encuentran en el territorio nacional deben realizar el dicho procedimiento, en esta guía se mostrará paso a paso cómo solicitar la prórroga por primera y segunda vez en el SAIME:

ANTES DE COMENZAR:

Lo recomendable es que realice el pago del trámite a través de una cuenta en el Banco de Venezuela, asegúrese de tener el monto adecuado para el trámite que solicita, en este caso la prórroga, puede consultar el costo de dicho trámite en haciendo click aquí.

PASO 1.

El usuario debe ingresar al portal del SAIME, www.tramites.saime.gob.ve con su usuario y clave para solicitar el trámite respectivo.

En la sección de Solicitud de Prórroga el SAIME le recuerda al usuario lo siguiente:

La libreta de pasaporte debe ser Electrónico (Chip integrado).

La libreta del ciudadano debe poseer un mínimo de cuatro (4) páginas disponible y debe de estar en buen estado.

Si usted no tiene hojas disponibles en su pasaporte diríjase a una oficina o Sede Consular más cercana para la verificación de su documento de viaje.

Debe encontrarse en el territorio nacional.

Puede seleccionar la oficina de su preferencia.

Debe seleccionar el Pasaporte Electrónico que cumpla con las condiciones para realizar el trámite de prórroga.

Luego de realizado su pago de forma efectiva, debe esperar un correo y/o mensaje de texto para que lleve su pasaporte y le sea estampada la prórroga del mismo.

PASO 2.-

Atención, usted debe estar pendiente de seleccionar la opción de prórroga correspondiente, hay dos opciones, prórroga por primera vez y por segunda vez, adicionalmente verifique que coincide el número de pasaporte a prórrogar.

PASO 3.-

Haga click en la pestaña «Pago en Línea» y seleccione la plataforma, sea tarjeta de débito o tarjeta de crédito del banco por donde desea pagar.

PASO 4.-

El mismo debe suministrar sus datos personales y esperar el mensaje enviado por el banco con el código de seguridad con el que se enviará el pago.

ATENCIÓN A ESTE PUNTO, Si usted realizar este trámite pagando con una cuenta de algún familiar los datos que se piden en esta pantalla deben ser los del titular de esa cuenta.

PASO 5.-

Una vez finalizado el proceso, sistema mostrará en pantalla que su solicitud ha sido procesado de manera exitosa, si algo falla también lo mostrará.

PASO 6.-

El sistema arrojará un voucher o recibo con el que el usuario podrá certificar que la solicitud está completa y registrada en la base de datos del SAIME.

PASO 7.-

Finalmente el usuario recibirá un correo electrónico confirmando la recepción del documento.

PASO 8.-

Verifique el estado de su tramite con regularidad.

ATENCIÓN.

Las solicitudes de prórroga solo pueden realizarse seis meses antes que el pasaporte llegue a su fecha de vencimiento.

Al solicitar una prórroga la anterior queda anulada.

Todo documento tramitado con el SAIME debe ser retirado personalmente.

Con información del SAIME.

