Desde 1935, la organización venezolana “Alcohólicos Anónimos” se ha propuesto a brindar soluciones ante la problemática del alcoholismo.

Hoy día continúan con la visión de apoyar al que más lo necesita. Existen muchas interrogantes sobre qué hay detrás de una persona alcohólica, incluso por desconocimiento son discriminados, pues esta organización se encarga de recibir, ayudar y entender a cada uno de esos pacientes con esta condición.

Según estudios realizados por los expertos en este tema, del 100% de quienes tienen problemas del alcohol, el 5% lleva una condición de calle y el otro 95% restante tiene una vida aparentemente “normal”, por eso es importante asistir a los especialistas para saber distinguir si padece o no

de esta enfermedad.

El alcoholismo puede afectar física, mental y emocionalmente a quien lo sufre, no distingue diferencias sociales, culturales, de sexo, de raza o religión y lo peor es que perjudica tanto al alcohólico, como a su entorno familiar, social y laboral. Desde “Alcohólicos Anónimos” reiteramos el llamado a unirnos, porque “juntos podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas”.

La misión de “Alcohólicos Anónimos” es evitar más decesos por alcoholismo, pues la Organización Mundial de la Salud asegura que esta enfermedad es

progresiva y mortal.

Esta fundación, que se expandió por más de 180 países del mundo, ha sido considerada como el tratamiento más efectivo para la recuperación del

alcoholismo.

Sus redes sociales :

Instagram: @ intergruposcaracas

Twitter : @intergruposc

Facebook: Intergrupos caracas

Correo: intergruposcaracas@gmail.com

Para mayor Informacion Contacto: 0500 1 Sobrio (0424) 222 92 87

“Alcohólicos Anónimos” Celebra 85 años salvando vidas was last modified: by

En : Notas de Prensa