Consorven cumple 31 años velando por los derechos de las Personas Sordas y con discapacidad en general

Prensa Consorven, 03/06/2020.- Este miércoles 3 de junio de 2020, la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) cumple 31 años trabajando por la defensa de los derechos de las Personas Sordas.

Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, recordó que la organización que se fundó en 1989, nació con el nombre de la Federación Venezolanos de Sordos (Fenvesor) y dos años después se afilió a la Federación Mundial de Sordos (FMS) -donde actualmente forma parte de su directiva- que hasta esa fecha detentaba la Asociación de Sordos de Caracas.

En 2010 se le cambia la denominación de Federación a Confederación Sordos de Venezuela, y actualmente agrupa a 23 asociaciones de Personas Sordas, donde el objetivo fundamental es visibilizar a la Comunidad Sorda impulsando la organización, la formación y el monitoreo constante en materia de derechos humanos.

Agregó De Gouveia que Consorven se ha convertido en una referencia nacional e internacional en defensa de los derechos de las Personas con Discapacidad. En tal sentido lamentó la situación que viven los integrantes de esta comunidad en el país y que se ha agravado por la cuarentena.

“Consorven realizó un estudio donde se reflejan las necesidades de las Personas con Discapacidad, por ejemplo, 69% de los entrevistados manifestó haber sentido una reducción en su acceso a servicios y productos necesarios para poder atender su condición, en lo que se refiere a medicamentos, a rehabilitación física y funcional; también 53,7% señalaron que su acceso a los alimentos ha disminuido durante la cuarentena nacional”.

Asimismo manifestó que 90% de las Personas con Discapacidad afirmaron no haber recibido información sobre medidas específicas de prevención ante el Coronavirus de acuerdo a su discapacidad. “Por esta razón seguiremos velando y defendiendo lo derechos de todas las Personas con Discapacidad en Venezuela para evitar que se sigan cometiendo atropellos e injusticia con nuestra comunidad”.

En otro orden de ideas y para celebrar su trigésimo primer aniversario, Consorven, junto a otros aliados internacionales, durante este mes de junio, están realizando una serie de webinarios, los días lunes, jueves y sábados, donde se tratan temas relacionados a las distintas discapacidades y la realidad que viven en medio de la pandemia del Covid-19, enmarcado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Este jueves 04 de junio se tratará el tema “Acción Humanitaria y Covid-19”, con el objetivo de promover la inclusión de las Personas con Discapacidad y sus familias en los planes de respuestas de acción humanitaria. El mismo se está pautado para la 1:00pm (hora de Venezuela), contará con la interpretación en Lengua de Señas Venezolana y Lengua de Señas Internacional. Los interesados pueden registrarse a través del enlace https://forms.gle/3soJcaAXYBkMhstu9

En esta oportunidad, los panelistas serán Rosario Galarza (RIADIS – IDA), Juan Ángel de Gouveia (CONSORVEN-RIADIS), Anderson Enao (HI), Henry Murillo (RDESCOL), Pilar González (ACNUR), Jennifer Guralnick (UNDDR), y Carlos Káiser (GIRDD LAC).

Igualmente el sábado 6 de junio a las 1:00 pm (hora de Venezuela), se ofrecerá el webinario: “La Información Accesible y el Covid-19”.

Para obtener mayor información sobre los próximos temas a tratar, pueden seguir las redes sociales de Consorven (twitter: @Consorve_ve, Instagram: @Consorven, y en Facebook y Youtube: Consorven – Confederación Sordos de Venezuela.

