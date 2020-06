OVSP: «Ciudades del occidente del país son las que peor valoraron el servicio eléctrico»

Fuente: Comunicaciones OVSP

Caracas, 12 de junio de 2020.- En base a los más recientes resultados de la encuesta sobre percepción ciudadana realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos durante los meses de abril y mayo de 2020, se pudo apreciar cómo las ciudades del occidente del país presentan mayores dificultades de cara a la calidad del servicio eléctrico. Entre las ciudades que encabezan dicha situación, se encuentran San Cristóbal y Barinas donde cerca del 90% de los consultados opinó de forma negativa sobre este servicio, seguidas por Maracaibo con el 80,5% y Barquisimeto con 72% de quienes refieren igual condición.

Caracas, Valencia, Punto Fijo, Maracaibo, Barinas, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Barcelona, Porlamar y Barquisimeto, fueron las 10 ciudades donde el OVSP aplicó el estudio. Se determinó que, en ellas, el 57,6% de los consultados valoró negativamente el servicio eléctrico en lo que va del segundo trimestre del año.

Julio Cubas, presidente y vocero del OVSP indicó al respecto: “En mayor medida, la percepción desfavorable de los usuarios sobre el servicio está íntimamente vinculada a las irregularidades del fluido eléctrico que experimentan en sus hogares, donde el 60% de ellos lo describió como intermitente y con fluctuaciones”. Este patrón es común en todas las localidades evaluadas; sin embargo, en casos como San Cristóbal, toma relevancia en la opinión del 35,6% consultado, el hecho de estar bajo un esquema de racionamiento eléctrico. Asimismo, el 29% de los barinenses también indicó que valoran negativamente el servicio debido a dichos esquemas.

Con respecto a la frecuencia de los cortes en el servicio de electricidad, un total de 40,3% de los encuestados en todas las ciudades evaluadas indicaron tener interrupciones eléctricas diarias, incluyendo allí un 23% que señaló presentarlas varias veces al día. Por su parte, en el occidente del país, las cifras, en comparación con las otras regiones, resultan más complejas: en San Cristóbal la proporción de habitantes expuestos a interrupciones eléctricas diarias asciende a 92,4% (63% expresó que ocurren varias veces al día), solo seguida por Barinas con 87,3%, posicionándose a continuación Maracaibo y Barquisimeto con 69% y 59% respectivamente.

Otra modalidad para recopilar información sobre la situación de los servicios públicos que realiza el OVSP, es el monitoreo de medios de comunicación nacional, observándose que los portales noticiosos reportan, por ejemplo, [i]que durante el mes de mayo, en los municipios San Cristóbal y Cárdenas se registraron hasta 12 horas de interrupciones eléctricas diarias, lo que concuerda con los datos del último estudio realizado, donde la capital tachirense figuró como una de las urbes con mayor valoración negativa del servicio eléctrico. Asimismo, se encontraron reportes sobre la ciudad de Barinas, [ii]donde diversos sectores de la capital presentaron interrupciones en la energía eléctrica que se extendieron desde 24 hasta 48 horas durante la última semana de mayo.

Agenda OVSP

En vista al llamado de “distanciamiento social” y las medidas preventivas de obligatorio cumplimiento, en el país ante la presencia del COVID-19, el OVSP invita a una serie de foros virtuales que se estarán realizando durante el mes de junio para compartir más detalles sobre estos resultados. Para más detalles, visita la página web: observatoriovsp.org, así como las redes sociales de la organización. Twitter e Instagram: @observatoriovsp.

