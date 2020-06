Ensalada rápida de papa y jamón

La ensalada de papa y jamón , es una ensalada, muy rica y práctica, de fácil y rápida elaboración. La Ensalada de papa y jamón, es ideal para épocas cálidas, ya que se puede servir tibia o fría.

Es un excelente almuerzo o cena liviana, también es una excelente alternativa para llevar en la vianda.

Aquí les dejamos al receta de ensalada de papa y jamon.

Ingredientes para la Ensalada de papa y jamon:

– 4 papas medianas

– 1 pimiento rojo

– 6 pepinillos en vinagre

– 200 gramos de jamón

– 2 cucharadas de perejil fresco

– 4 cucharadas de mayonesa

– sal

Preparación de la Ensalada de papa y jamón: – Lavar los vegetales: las papas, el pimiento rojo y el los perejil.

– Pelar las papas y cortarlas en cubos.

– Colocar las papas, en un cacerola con agua y sal a gusto.

– Llevar a fuego y cocinar las papas.

– Unas vez cocidas las papas sacarlas del agua.

– Cortar el pimiento rojo, también en cubos.

– Picar los pepinillos en rodajas.

– Picar el jamón en cubos.

– En una fuente colocar las papas, los tomates, el pimiento rojo y el jamón, mezclar con cuidado.

– Aderezar con la mayonesa, mezclar bien.

– Espolvorear con el ciboullet picado.

– Dejar enfriar y servir la ensalada de papa y jamón.

