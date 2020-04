Sopa de fideos con pollo, tomate y papas

Preparar sopas es tradición en la cocina venezolana aunque, no todos saben preparala, aquí les dejamos esta sopa de pollo para una merienda ligera por si quedaste con hambre del almuerzo.

Ingredientes (4 personas)

2 Pechugas de pollo deshuesadas

4 Tazas de caldo de pollo

200 g. de fideos (cabello de ángel)

3 Papas cortadas en cuadritos

4 Tomates

2 Cdas. de puré de tomate

1 Cebolla

3 Zanahorias

2 Tallos de célery

4 Dientes de ajo machacados

Queso parmesano rallado a su gusto

Sal y pimienta negra recién molida a su gusto

Aceite de oliva

40 minutos

Preparación

Preparar un buen caldo de pollo. Cortar las pechugas deshuesadas en cuadritos. Cortar los vegetales en cuadritos: las papas, las zanahorias, el célery, los tomates y la cebolla. Machacar los dientes de ajo.

Preparar un sofrito utilizando aceite de oliva con los ajos machacados, la cebolla, el célery y los tomates. Cocinar las zanahorias y las pechugas en el caldo de pollo. Agregar las papas, el sofrito de vegetales y cocinar todo durante quince minutos. Añade los fideos y cocina por tres minutos antes de servir. Agregar sal y pimienta al gusto. Añadir dos cucharadas de puré de tomate para darle color a la sopa. Servir caliente y si gusta puede agregarle queso parmesano.

