Hamburguesas envueltas en tocineta

La carne es un excelente acompañante para el almuerzo. Disfruta de una rica comida, hecha en casa con esta receta sencilla y deliciosa.

Ingredientes (2 personas)

1 k de carne molida

2 Cdas. De salsa inglesa

6 Dientes de ajo machacados

2 Rebanadas de pan de sándwich

1/4 taza de leche

Sal y pimienta recién molida

2 Paqutes de tocinetas de 250 g c/u

20 minutos

Preparación

Sazonar la carne molida con salsa inglesa, ajo machacado, sal y pimienta negra. Agregar el pan de sándwich remojado en leche y mezclar. Preparar la carne dándole la forma con la mano. Cubrir cada una con tocineta y cocinarlas a la plancha. Preparar la salsa de mostaza uniendo todos sus ingredientes. Cocinar en una olla pequeña. Servir las hamburguesas calientes con la salsa de mostaza a un lado. Puede hacerlo dentro del pan de hamburguesas y acompañarlas con papas fritas o, únicamente, con puré de papas o arroz blanco.

