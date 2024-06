Ángel Hernández y Franklin Lugo del team Tribike Evo consiguen el triunfo en Macizo Race

(XTX Latam Agency) El primer Macizo Race ya tiene campeones para su edición 2024. La prueba con salida y llegada en La Pradera Bike Park llevó a los ciclistas a superar 80 kilómetros y alrededor de los 1.500 metros. El nivel de humedad sumado a la temperatura hizo que se enfrentaran a un recorrido sumamente exigente.

El Team Tribike Evo consolida su renta y triunfa en la prueba guayanesa de bike marathon, cumpliendo un recorrido rápido y que definió a los campeones de esta edición.

Ángel Hernández y Franklin Lugo del team Tribike Evo se llevaron la victoria final del primer Macizo Race Bike Marathon tras un recorrido a tiempo de dominio imponente. Los ciclistas del equipo local han hecho valer su renta conseguida para llevarse el premio de campeones.

En esta primera edición participaron cerca de 100 atletas en todas las categorías, honrando lo estructurado y planificado para cada uno de ellos, enfrentándose a una altimetría acumulada en los 80 kilómetros.

Vale la pena resaltar que esta fue la cita deportiva del año, siendo el mayor evento de ciclismo de montaña, que definitivamente dejó huella en Bolívar, con miras a convertirse en referente del XCM en toda Venezuela, rescatando esta modalidad para ofrecer una nueva experiencia a la comunidad biker de Ciudad Guayana.

XTX Latam Agency, Suela a Fondo y todos los aliados estuvieron comprometidos con cada detalle alusivo a la carrera.

Alberto Gil, presidente de la comisión de MTB del estado Bolívar, resaltó que las expectativas se cubrieron, y se sienten satisfechos con la nutrida participación tanto masculina como femenina, además que se contó con representación de atletas del estado Táchira, Aragua, Anzoátegui, Monagas y un venezolano que vino desde Colombia.

Señaló que retomar la modalidad Bike Marathon, la cual estaba desatendida por el tema país, ya que son distancias más largas y logísticas más costosas, demuestra que hay un quorum de ciclistas amplio.

Por su parte, Álvaro Darriba, presidente de la Asociación de Ciclismo del estado Bolívar, felicitó al equipo de XTX y Dreambike, por el excelente evento realizado en el circuito La Pradera en el cual los corredores pusieron a prueba sus exigencias, cumpliendo con las expectativas para un recorrido de 80 kilómetros de acuerdo a los requerimientos del formato de un bike marathon.

Macizo Race Bike Marathon se despide hasta la próxima edición tras un sábado de puro mountain bike, categoría que retoma las pruebas en distancia maratón.

Sin duda, La Pradera Bike Park hizo vibrar cerca de 100 ciclistas durante un día cargado de senderos y terrenos que enmarcan la biodiversidad guayanesa.

Tabla de ganadores

