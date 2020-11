Aprende a cortar las uñas de tu perro,.el aseo de tu mascota es esencial

El corte de uñas es un aspecto muy importante en el aseo de nuestras mascotas, aunque no parezca muy importante, lo es. No sólo ayudará a que tu mascota luzca mejor, si no también evitará que las uñas se rompan, lo que es doloroso y puede provocar una infección. Las uñas demasiado largas también pueden cambiar la forma en la que tu perro camina y provocar problemas más graves relacionados con los huesos y las articulaciones. No tengas miedo de cortarle las uñas a tu perro.

Paso a paso

Elegir un corta uñas adecuado. Tener a la mano polvo astringente por si cortas la uña demás. Ofrecerle alguna golosina para perro a tu mascota durante y después del proceso para recompensarlo. Elegir el momento adecuado, espera a que esté relajado. Mantenerlo calmado para que se acostumbre al momento y no lo asocie con algo negativo. Observar bien la uña y decide donde hacer el primer corte. Sostener la pata con firmeza pero suave. Colocar a tu perro de costado para cortar las uñas de las patas posteriores. Prestar atención a la forma natural de la uña, empieza cortando la punta. Limar la uña con suavidad después de cortarla. Al terminar de cortar las uñas acariciar a tu mascota para que esté calmado.

Recomendaciones

–Si van a sedar a tu perro por algún procedimiento, es una buena idea pedirle al veterinario que le corte las uñas en ese momento.

–Nunca cortes una uña si no tienes una visión perfecta de ella.

–Para hacer que las matrices retrocedan a un ritmo constante, debes cortar las uñas cada 10 a 14 días.

–Cortar la punta de la uña hará que la matriz retroceda un poco cada vez que lo hagas. Esto es muy reconfortante si tu perro tiene uñas negras.

–Los cachorros se adaptan con facilidad a esta medida de aseo, pero en ocasiones, los perros más viejos llegarán a ti con una experiencia pasada que les pareció desagradable. Lo más importante para lograrlo es tener paciencia y tocar al perro con cuidado.

