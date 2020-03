La OMS Confirma que las Mascotas No Trasmiten el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS), insiste en que perros, gatos y otras mascotas no transmiten el coronavirus, esto tras miles de mitos e informaciones dudosas sobre la propagación de este virus.

La información está colgada en la página oficial de la OMS donde asegura que “no hay prueba de que el coronavirus infectar a animales de compañía como los perros y gatos”. Estos animales tampoco pueden contagiar a los humanos ni a otra a especies con el Covid-19.

Sin embargo, la OMS recomendó a los dueños de las mascotas lavarse las manos con agua y jabón, luego de entrar en contacto con ellas, porque pueden transmitir otros gérmenes, como las bacterias de la escherichia coli o la salmonella.

El Covid-19 se transmite principalmente a través de gotas de tos, estornudos, saliva o secreciones de la nariz. Si bien, las mascotas generan gotas con bastante facilidad, existen barreras importantes para que el virus salte de humanos a animales, y viceversa

En : Mascotas