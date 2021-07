Canasta Alimentaria en Maracaibo sube a casi Bs. 1000 millones en junio 2021.

A través de este estudio se determinó que una familia de cinco personas necesitó 979.772.140 bolívares para cubrir sus necesidades alimentarias básicas durante el mes analizado, mostrando un incremento absoluto de 16.792.737 bolívares con respecto al mes de mayo, lo que indica una variación del 2%, según indica el estudio.

El costo expresado en la divisa norteamericana se ubicó en 306 dólares, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela correspondiente al 31 de junio de 2021. Este resultado indica una variación de -2% o 5 dólares con respecto al mes anterior.

Por otra parte, en el primer semestre del año la inflación acumulada fue de 231%. Mientras que la inflación interanual (junio 2020- junio 2021) fue de 1.363%, cifra que evidencia la imposibilidad que tienen los consumidores marabinos para adquirir dicha canasta.

Aumento por Rubros

Cereales y derivados: 4%

Carnes y sus preparados: 1%

Pescados y mariscos: 2%

Leche, quesos y huevos: 2%

Grasas y aceites: 5%

Frutas y hortalizas: 4%

Raíces, tubérculos y otros: 5%

Semillas, oleaginosas y leguminosas: 1%

Azúcar y similares: 2%

Café, té y similares: 4%

Fuente. Cámara de Comercio

En: Noticias Nacionales