El gobierno de Venezuela público la Lista de precios acordados de los 27 productos de la Canasta Básica Alimentaria, este listado fue resultado de mesas de trabajo con los sectores productivos en el país, quedando cómo resultado:

RUBRO PRESENTACION PRECIO BS BOVINO EN PIE (VACA) 1 KG 136.273,60 BOVINO EN PIE (TORO) 1 KG 170.342,00 BOVINO EN CANAL (VACA) 1 KG 272.547,20 BOVINO EN CANAL(TORO) 1 KG 340.684,00 COSTILLAS DE RES 1 KG 374.752,40 LAGARTO CON HUESO 1 KG 374.752,40 SOLOMO ABIERTO 1 KG 596.197,00 PECHO 1 KG 596.197,00 PALETA 1 KG 596.197,00 FALDA 1 KG 596.197,00 PAPELÓN 1 KG 596.197,00 CHOCOZUELA 1 KG 647.299,60 GANZO 1 KG 647.299,60 MUCHACHO CUADRDO 1 KG 647.266,60 MUCHACHO REDONDO 1 KG 647.299,60 PULPA NEGRA 1 KG 655.816,70 CERDO EN PIE 1 KG 255.513,00 CERDO EN CANAL 1 KG 340.684,00 PATAS DE CERDO 1 KG 85.171,00 CODILLO DE CERDO 1 KG 136.273,60 COSTILLA DE CERDO 1 KG 391.786,60 CHULETON DE CERDO 1 KG 442.889,20 CHULETA DE LOMO 1 KG 476.957,60 MORTADELA ECONÓMICA 1 KG 333.870,32 MORTADELA ESPECIAL 1 KG 412.227,64 POLLO BENEFICIADO 1 KG 279.360,88 CARTON DE HUEVOS 30 UNIDADES 596.197,00 LECHE PASTEURIZADA 1 LITRO 144.790,70 LECHE EN POLVO 1 KG 885.778,40 QUESO DURO BLANCO 1 KG 427.558,42 HARINA PRECOCIDA DE MAIZ 1 KG 165.231,74 HARINA DE TRIGO USO FAMILIAR 1 KG 195.893,30 PASTA ALIMENTICIA 500 GRAMOS 110.722,30 ARROZ BLANCO DE MESA TIPO 1 1 KG 195.893,30 CARAOTA 500 GRAMOS 148.197,54 FRIJOL 500 GRAMOS 127.756,50 LENTEJA 500 GRAMOS 119.239,40 ARVEJA 500 GRAMOS 119.239,40 CAFÉ MOLIDO 500 GRAMOS 148.197,54 AZÚCAR REFINADA 1 KG 136.273,60 SAL DE MESA 1 KG 68.136,80 ACEITE COMESTIBLE 1 LITRO 218.037,76 MANTEQUILLA 500 GRAMOS 476.957,60 MARGARINA 500 GRAMOS 119.239,40 MAYONESA 445 GRAMOS 119.239,40 SALSA DE TOMATE 397 GRAMOS 102.205,20 ATÚN ENLATADO 140 GRAMOS 127.759,50 SARDINA EN LATA 170 GRAMOS 127.756,50 SARDINA FRESCA 1 KG 85.171,00

