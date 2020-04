Costo de Alimentos básicos en el Zulia suben un 58% en los últimos quince días de la cuarentena.

Maracaibo.- La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) realizó el monitoreo de precios de alimentos en Maracaibo durante la primera quincena de abril, enmarcado por la cuarentena colectiva en el país como medida preventiva ante el contagio de la enfermedad Covid-19, hecho que continúa influyendo en la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos.

La prórroga del decreto nacional de estado de alarma por 30 días más a partir del 12 de abril, ratifica y prolonga aún más las medidas limitativas impuestas, entre otras, prohibición de circulación de transporte público, fijación de horarios específicos para la venta de alimentos desde las 8:00 am hasta las 12:00 pm, restricción de la libertad de tránsito a partir de las 2:00 pm, y prohibición de venta de gasolina a la población. Todo esto dificulta, y en algunos casos imposibilita, la adquisición de alimentos, medicamentos y otros bienes de primera necesidad.

De nuevo, en esta oportunidad, el monitoreo se realizó en menos establecimientos a los acostumbrados debido a los impedimentos para la movilización y circulación de las personas. Lo primero que se destaca es el alza vertiginosa de los alimentos, constatándose que a la vuelta de 15 días los alimentos monitoreados aumentaron, en promedio, +58%.

En comparación con el balance de la quincena pasada, los precios de los cortes de carne de res aumentaron 75% en promedio. Otros rubros de proteínas cárnicas como el pollo entero (+81%), la pechuga con hueso (+50%), los muslos de pollos (+69%) y las alitas de pollo (+12%), también experimentaron alzas en sus precios.

Productos como huevos, queso blanco semiduro y margarina, registraron un importante incremento. Cada unidad de huevo tiene un valor promedio de Bs. 25.000,00, lo cual involucra un aumento de un 108% en comparación con la segunda quincena de marzo.

Otras presentaciones, los cartones de 12 unidades, 15 unidades y 30 unidades, se incrementaron en un +57%, +69% y +63%, respectivamente. El precio del queso blanco semiduro se elevó, en promedio, +13%. Entre tanto, el precio de la margarina en su presentación de 500 gramos se marcó en Bs. 253.573,50, lo que representa un alza de +43%.

La harina precocida de maíz se elevó a Bs. 112.635,71, es decir, 23.552,11 bolívares más que hace 15 días atrás. El kilo de pasta aumentó, en promedio, +41%. Por su parte, el precio del arroz subió +57%, mientras que el aceite vegetal pasó de Bs. 206.467,00 a Bs. 275.341,67 cada litro.

En el caso de los granos, a diferencia de la quincena anterior que tuvieron una tendencia a la baja, en esta primera quincena de abril alcanzaron, en promedio, un aumento de +98%, siendo el kilo de lentejas el que presenta mayor precio en Bs. 360.000,00, seguida por el kilo de caraotas en Bs. 345.000,00, los frijoles en Bs. 260.000,00 y las arvejas en Bs. 255.000,00.

Por otra parte, el precio promedio del conjunto de los 21 alimentos básicos monitoreados por Codhez durante la primera quincena de abril fue de Bs. 5.897.412,79. Esta cantidad calculada a una tasa promedio de 126.000,00 bolívares por dólar, equivale a USD 46,80 y registró una variación del 1% con respecto a la quincena anterior.

Monitoreo de alimentos especiales

Para esta quincena, Codhez hizo un monitoreo especial sobre los precios de algunas frutas. El kilo de cambur que hace seis meses se ubicaba en Bs. 15.269,05, ahora en la primera quincena de abril alcanza la suma de Bs. 42.333,33; la lechosa tiene un precio promedio actual de Bs. 51.666,67, lo cual implica un aumento de +198% en comparación con noviembre del año pasado; la guayaba alcanzó, en este mismo período, un incremento de un +235%; y el kilo de mandarina un aumento de +316%.

Entre tanto, en los establecimientos comerciales se evidenció el incumplimiento tanto del distanciamiento físico como de la regulación, decretada por la Alcaldía de Maracaibo, del control del número de personas que pueden estar dentro del local que no debe ser superior a 10 personas.

Codhez advierte que es necesario observar que el elevado costo de la vida se suma a la grave prestación de los servicios públicos en la región. Los constantes cortes eléctricos y fluctuaciones de energía provocan que los pocos alimentos que se puedan adquirir se dañen y no puedan consumirse. A su vez, la escasez de agua potable en los hogares impide una correcta preparación de alimentos, también afectada por la deficiente prestación del servicio de gas doméstico en muchas zonas.

La organización de derechos humanos reitera su llamado al Estado venezolano para que cumpla la obligación constitucional de satisfacer las necesidades básicas de toda la población, con especial énfasis, en el acceso a una alimentación nutricional, completa y balanceada y servicios públicos domiciliarios de calidad, especialmente en el contexto de estado de alarma en el que se encuentra la población.

